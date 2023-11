V četrtek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z dežjem, ki se bo čez dan krepil. Spet bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 17, ob morju do 18 stopinj Celzija.

Obeti: Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabele. Nastale bodo nevihte z nalivi. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. V soboto bodo padavine prehodno ponehale, delno se bo razjasnilo. Zvečer lahko na zahodu spet rahlo dežuje.

Vremenska slika: Nad Balkanom se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Nova hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo k nam spet doteka vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo razmeroma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V krajih zahodno in južno od nas se bo popoldne pooblačilo, kjer bodo nastajale tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas bo sprva še sončno, a se bo popoldne pooblačilo, vendar bo do večera ostalo suho. Drugod bo povečini oblačno. Na zahodu bodo že zjutraj nastale plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu.