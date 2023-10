Oblikovalsko delo je od samega začetka ekipno in vključuje številne korake. Že Earlova ekipa je proces začela z risbami in nato nadaljevala z modeliranjem maket iz plastelina v merilu 1:5. Najboljši dizajn so izdelali iz plastelina še v pravi velikosti. Od 60. let in vse do danes pa se za izdelavo maket uporablja glina, ki je ni uspelo v celoti izriniti niti sodobno računalniško 3D modeliranje. Z vključitvijo ustvarjalnih in ambicioznih ljudi v postopek snovanja avtomobilov so vozila postala platno za interpretacije modnih trendov. Teh priložnosti pa je bilo v preteklosti dosti več. Ne le zaradi današnje SUV-izacije voznega parka, temveč tudi vse večjih omejitev, ki jih morajo že pred samim začetkom dela upoštevati oblikovalci. Po eni strani gre za upoštevanje zahtev varnosti vozila, potem je tu še vprašanje porabe. Ker je ta zelo pomemben faktor pri odločanju potrošnikov, je pri snovanju avtomobila pravi kralj zračni tunel. Že samo malenkost več upora zna namreč pomeniti slabih 20 kilometrov manj dosega. Potem pa je tu še globalizacija. Če je bilo nekoč možno že na prvi pogled ugotoviti, v kateri državi je bil izdelan avtomobil, je danes pogosto že težko ločiti pri kateremu podjetju. Ta se sicer trudijo ohraniti nek specifični karakter znamke, a ob zahtevah tunela, varnosti in najmanjšega skupnega imenovalca globalne mode oblikovalcem prepogosto proste roke ostanejo zgolj še za oblikovanje maske, luči in notranjosti.

V 50. si že na daleč vedel, kateri avto je cadillac. Deloma tudi še v 90. Danes pa je skoraj nemogoče ločiti med Cadillacovim escaladom in Fordovim expeditionom ali pa Chevroletovim suburbanom. Daleč stran nista niti Kiin telluride ali Volkswagnov atlas. Če hočeš danes prepoznati avto in nisi fanatik, moraš priti blizu in ga pogledati v masko. Kar je zabavno. Z elektrifikacijo avtomobilov potreba po tej namreč izginja. Namenjena je hlajenju termičnega motorja, ki pa ga v električnem vozilu ni. Od tu tudi specifični minimalistični dizajn Teslinih avtomobilov. Dejstvo, da VW, Hyundai, BMW in drugi tudi pri električnih modelih vztrajajo z maskami, razgalja krizo siceršnje prepoznavnosti. Zanimivo bo videti, kakšen dizajn nas čaka, ko bo tega karnevala enkrat konec.