»Glede na dejstvo, da je glasba nastopajočih skupin zaščitni znak in vsebina glasbenega programa Orto Bara in jo vrtimo že od začetka obstoja, bodo ljubitelji lahko uživali v kvalitetni živi izvedbi, ki je zelo podobna originalu, včasih pa glede na starost nekaterih še delujočih skupin celo boljša,« je povedal Andrej Ciuha, programski vodja Orto Bara.

Nekateri izvajalci so v zadnjih že nastopili, denimo skupina, ki izvaja glasbo U2, pa Faith No MOre, The Cute tribute, Guns 'N' Roses, AC/DC, Rammstein ... a bodo v prihodnjih tednih in mesecih nastopili še številni drugi. Denimo tribute to skupinam Queen, Linking Park, EKV, Michael Jackson ... V nekaterih primerih pa so te skupine »naslednja najboljša stvar« za originalnimi skupinami, saj so tako kakovostni, pravijo organizatorji. V naslednjem letu bodo nastopili tudi Fade To Rage, tribute skupina Rage Against The Machine, datum pa bodo objavili kasneje.

»Ni pomembno, odkod prihajajo te skupine, ključna nam je predvsem kakovost izvedbe. Nastopajoče skupine v tem ciklu prihajajo iz Italije, Srbije in Slovenije, mnoge med njimi so uradne tribute to skupine pri katerih kvaliteta izvedbe ni pod vprašajem, kar je v končni fazi edino pomembno. V teh skupinah igrajo (super)fani teh zasedb, ki izjemno spoštujejo material, ki ga izvajajo. To se sliši in doživi na njihovih nastopih. V zasedbah so v glavnem profesionalni glasbeniki, ki igrajo v drugih originalnih zasedbah, nekatere so tudi uspešne, ali pa so vrhunski studijski glasbeniki,« je še povedal Ciuha.