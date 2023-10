Več kot pravilno je namreč dr. Kavčič navedel, da občani ne glasujemo za svoje predstavnike, ampak za predstavnike političnih strank, vendar misli ni izpeljal do konca. Iz njegovih ust bi si želel slišati najbolj logičen predlog za prehod iz strankarskega v resnično demokratični sistem. Kot sem ga že predlagal, ali ga seveda lahko še kdo drug predlaga v podobni obliki. Menim, da bi v zaresni demokraciji morali voliti okoli 100 predstavnikov iz okoli 100 lokalnih okolij, ki bi jih predlagalo lokalno okolje ali bi tam sami kandidirali. Ministrstva in vodenje vlade bi vodili usposobljeni posamezniki na popolnoma transparenten in odgovoren način – potrjeval bi jih parlament na predlog uradniškega sveta in javne podpore. Politične stranke bi se registrirale kot društva na področju politike in bi vodile javne diskusije o aktualnih tematikah.

Torej ni vprašanje, ali je o volilnem sistemu soglasje v koaliciji, ampak je vprašanje, ali je o tem, kakšen volilni in politični sistem bi sploh imeli, vprašanje soglasja občanov, ki naj o tem odločajo. O tem ne more odločati neka trenutna koalicija, ki si gotovo ne bo pustila rezati veje, na kateri brez dejanske odgovornosti udobno poležava.

Samostojnost in neodvisnost smo občani izgubili v trenutku, ko so nam osamosvojitelji servirali strankarski politični sistem, ki ne predstavlja ljudi, ampak stranke, ki so evidentno komercialna družinska podjetja. Te stranke nas potem s svojimi predstavniki na volilnih glasovnicah prisilijo, da formalno potrjujemo njihovo pravico do odločanja – do vodenja oziroma ugrabitve države, kar stalno dokazujejo z legalnimi materialnimi krajami, klientelnimi kadrovskimi odločitvami, podjarmljanjem policije ...

Od organizatorjev referenduma o volilnem sistemu zahtevam, da uvrstijo na glasovnice tudi vprašanje soglasja javnosti o prej navedenem predlogu. Ker pa se politika boji odgovora na takšen predlog in ga verjetno ne bo upoštevala, bom legalnosti referenduma brez alternativnega predloga oporekal po pravni poti. Upam, da mi bo gospod Kavčič pri tem pomagal.

Bojko Jerman, Dolsko