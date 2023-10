Kdor čaka, dočaka. Še vedno velika armada oboževalcev kmalu 42-letne (2. decembra) Britney Spears je dočakala njene spomine v knjigi z naslovom The woman in me (Ženska v meni). Njena življenjska zgodba je dobro znana. Bila je otroška zvezda, ki je, ko je zapela in zaplesala, zrasla v najstniško pop princeso. Nizala je hite, prodala več kot 150 milijonov albumov, zaslužila blizu 70 milijonov evrov, izgubila veliko milijonov predvsem zaradi ločitev, največ pa zaradi skoraj štirinajstletnega skrbništva, ki ga je prek sodišča dosegel njen oče, ko je trdil, da je duševno bolna. Oče in drugi skrbniki so jo prisilili, da je delala, ji grozili s tožbo, če ne bo snemala in nastopala. Prisilili so jo celo k jemanju litija, zdravila za bipolarno motnjo, zaradi katerega se je počutila pijano in nesposobno za pogovor. Zaradi skrbništva se je počutila zlorabljeno, finančno izkoriščano in ustrahovano. Ni smela javno govoriti o ničemer, ni se smela poročiti in ni smela odstraniti kontracepcijske tuljave, čeprav si je želela otroka s tedanjim dolgoletnim partnerjem Samom Asgharijem, ki je lani postal njen tretji mož, s katerim se je nedavno, po samo štirinajstih mesecih, razšla. Tudi on menda zahteva visoko odpravnino.

Intimna izpoved, celo o izgubi devištva

Njeni spomini so njena zelo čustvena razlaga vsega, kar se ji je dogajalo v javnosti, pa tudi osebna izpoved o zelo zasebnih trenutkih, o katerih ni še nikoli govorila. Spominja se otroštva, ki ji je prineslo prvi val slave na televiziji, in časa, ko je zaslovela po vsem svetu kot pevka leta 1999, ko je pesem Baby one more time postala globalna uspešnica. Podrobno opisuje svoje tri zakone in dve ločitvi (o nedavnem razpadu tretjega zakona ni niti besede, o njem pa piše lepo), pa tudi boleče obdobje skoraj štirinajstletnega skrbništva, ki se mu je oče končno odpovedal leta 2021, v veliki meri po zaslugi osvobodilnega gibanja njenih oboževalcev, saj so jo množično podpirali v dolgoletni sodni bitki. Več poglavij je posvetila razmerju s pevcem in igralcem Justinom Timberlakom, vključno z intimnimi, doslej neznanimi podrobnostmi o nosečnosti, splavu in boleči prekinitvi razmerja. Spomini na splav so pravzaprav srhljivi. Ni šla k zdravniku, ampak je jemala tablete za sprožitev splava in splavila doma, kjer sta bila z njo takrat Timberlake in njena dolgoletna osebna asistentka. Splav je bil skrajno boleč. Boleče je tudi njeno razkritje o izgubi devištva. Timberlake ni bil njen prvi moški, kot je rekla, ko sta začela hoditi. Deviškost je izgubila pri štirinajstih z bratovim prijateljem, zaradi česar so jo v tedanji družbi za njenim hrbtom razglašali za vlačugo.

Uporniško britje glave

Veliko piše tudi o svojih ekscentričnih dejanjih, na primer o tem, zakaj si je nenadoma obrila glavo. To naj bi bilo uporniško dejanje proti vsem in vsemu, posebno srednjeveškemu skrbništvu, ki sta ga leta 2008, po dveh letih res nezdravega ekscentričnega vedenja, ki je vodilo v živčni zlom, zahtevala njen oče in družina. Lahko bi ji pomagala drugače, če ne bi imela očitnega finančnega motiva. Skrbništvo te vrste, ki je v njenem primeru spominjalo na legalizirano zlorabo, izvira iz angleške srednjeveške zakonodaje, po kateri je vlada določala skrbnike za »posest in telesa« posameznikov z duševnimi motnjami. Ameriška sodišča se zanj odločajo v primeru odraslih, ki so nesposobni sprejemati odločitve zaradi demence in drugih duševnih motenj. Problem je v tem, da pogosto prihaja do zlorab tistih, ki naj bi jih skrbništvo varovalo. V sodobnem času v ZDA je skrbništvo velik pašnik, na katerem se pasejo predvsem odvetniki, ki so Britney, zahvaljujoč očetu, pobrali milijone.

Velik del življenja toksičen

Najbolj boleč in dramatičen del knjige, ki jo v posvetilu namenja sinovoma, je opis tega, kako je njun oče, nekdanji drugi mož Kevin Federline, poskrbel za to, da je bila vse manj z njima (nedavno ju je preselil na Havaje, kar pomeni, da ju bo še manj videvala). Imela je občutek, da ji vsi okrog nje preprečujejo stik z njima. Opisala je dramo, ki je sledila obisku sinov pri njej. Starejšega je prinesla v očetov avto, od mlajšega, ki je imel samo štirinajst mesecev, pa se nikakor ni mogla ločiti in se je z njim zaklenila v kopalnico. Po eni uri naj bi policisti, piše, da so bili pripadniki SWAT (do zob oboroženi specialci), razbili vhodna vrata in ji odvzeli otroka, njo pa so zaprli v psihiatrično ustanovo na 72-urno opazovanje. To je bil dogodek, s katerim si je nakopala skrbništvo. Večji del njenega življenja je bil, kot je naslov njene zadnje in največje uspešnice iz leta 2003, Toxic (nedavno je dosegla milijardo poslušanj na glasbeni pretočni platformi Spotify, s čimer se je pridružila glasbeni eliti, ki je to dosegla pred njo, od Abbe do Whitney Houston), torej toksičen. Strupen. Kljub uspehu, slavi in bogastvu ali pa morda prav zaradi njih.