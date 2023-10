»Ne bom zadovoljen, če bomo osvojili le točko. Če bomo sledili našemu načrtu, bomo zmagali. Verjamem v fante. Prepričan sem, da je Olimpija sposobna premagati veliko večje ekipe,« je pred tekmo napovedal trener Olimpije Zoran Zeljković in se uštel. V boj s prvakom Ferskih otokov je poslal najmočnejšo možno enajsterico. Tekmo sta začela Doffo in Elšnik, ki sta imela v minulih dneh težave s poškodbo, vodja napada je bil izkušeni Nukić.

Zapravljena priložnost Nukića je usmerila tekmo

Olimpija je tekmo začela odločno in prevzela pobudo. Že v prvem napadu je v tretji minuti prišla do velike priložnosti, vendar je Nukić slabo streljal v vratarja, čeprav je imel veliko prostora, da žogo pošlje v povsem odprt daljši kot. Že v naslednji akciji je Motika po kotu zgrešil celo žogo. Premoč Olimpije s posestjo žoge, a brez nevarnih akcij, saj je igrala prepočasi in v širino, namesto v globino, je trajala četrt ure. Nato je Klaskvik vzpostavil ravnotežje in postajal vse nevarnejši, kar je začel vnovčevati po pol ure tekme, ko je prišlo do popolnega mrka v igri Ljubljančanov. Klaskvik uveljavljal svoje najmočnejše orožje: prekinitve, predložke in mete iz avta.

Klaskvik, ki je igral izjemno agresivno, je prvič Olimpijo šokiral v 30. minuti, ko je iz prve priložnosti na tekmi po podaji z boka zadel Joenesen. Ljubljančani so bili v šoku in prav neverjetno je, da je Pavlović v 33. minuti po kotu zgrešil prazen gol s strelom z glavo z enega metra. Ko je 50 navijačev Olimpije upalo, da bodo gostje zaigrali boljše, so prejeli še drugi gol. Napadalec Klettskard, najboljši strelec ferskega prvenstva, se je v slogu Messija poigral z igralci Olimpije in mojstrsko zadel za 2:0. V igri Olimpije so se pojavile vse napake, ki so se dogajale pod prejšnjim trenerjem Henriquesom. Obramba je bila neodločna, zvezna vrsta brez ideje, igra je bila počasna, Motika je z zadrževanjem žoge ubijal ritem in igral privatno tekmo. Kako so bili nezbrani, je razvidno iz podatka, da so se Ljubljančani že v prvem polčasu petkrat znašli v nedovoljenem položaju, skupaj pa na tekmi kar osemkrat.

Olimpija se je predala po 54 minutah

Tudi drugi polčas je Olimpija začela s priložnostjo, a je strel Ruija Pedra odločno ustavil vratar Johannson. Upov Olimpije na preobrat je bilo konec v 54. minuti. Po podaji iz kota je obramba Olimpije pozabila na kapetana Andreasena, ki je povsem osamljen žogo z glavo poslal za hrbet Pintola. Po visokem vodstvu je Klaksvik znižal agresivnost in ritem in Ljubljančani, ki so bili do konca tekme povsem nemočni, so ušli popolni katastrofi.

Klaksvik je iz štirih priložnosti dosegel tri gole, Olimpija niz treh nobenega. V igri Olimpije je bilo razen prvih 15 minut narobe vse. Vratar Pintol je nesamozavesten. Četverica v obrambi je delala začetniške napake. V zvezni vrsti ni bili agresivnosti, hitrosti, sodelovanja in pomoči drug drugemu. V ofenzivnem delu sta imela Motika in Rui Pedro festival izgubljanja žog. Nukić je bil opazen le ob zapravljeni največji priložnosti gostov in taborjenju v nedovoljenem položaju.

Olimpija je s tretjim porazom zapored izgubila vse možnosti za napredovanje v izločilne boje, saj je na zadnjem mestu v skupini A brez točk in brez doseženega gola. Izida 3. kroga v skupini A: Klaksvik – Olimpija 3:0, Lille – Slovan Bratislava 2:1 (0:1), vrstni red: Lille 7, Slovan 6, Klaksvik 4, Olimpija 0. Para 4. kroga (9., november): Olimpija – Klaksvik, Slovan Bratislava – Lille.

Klaksvik – Olimpija 3:0 (2:0) Strelci: 1:0 Joensen (30), 2:0 Klettskard (44), 3:0 Andreasen (54). Stadion Torsvolllur v Torshavnu, gledalcev 1500, sodnik: Osmers (Nemčija) 6,5 rumeni kartoni: Motika, Fadida, Bristrić. Klaksvik: Johansson 7, Pavlović 6 (od 62. Hansson 6), Vatnsdal 6,5 (od 73. Petersen –), Forren 6,5, Danielsen 6,5, Kassi 6,5, Andreasen 7, Da Silva 6,5 (od 62. Josephsen 6,5), Joensen 7, Frederiksberg 7, Klettskard 7 (od 72. Guissias –), trener: Hoseth 7. Olimpija: Pintol 5, Lasickas 5 (od 57. Silva 5), Muhamedbegović 5, Ratnik 5, Krefl 5, Motika 5 (od 66. Kasa 5), Doffo 5 (od 75. Costa Pinto –), Elšnik 5, Fadida 5 (od 46. Brest 5), Rui Pedro 5, Nukić 5 (od 57. Bristrić 5), trener: Zeljković 5. Igralec tekme: Ani Frederiksberg (Klaksvik). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 2:6, blokirani streli: 1:6, prosti streli: 22:9, koti: 2:8, nedovoljeni položaji: 1:8, obrambe vratarjev: 4:1, prekrški: 7:13, število podaj: 415:471, število točnih podaj: 313:393, število napadov: 103:119, število nevarnih napadov: 31:46, posest žoge (v odstotkih): 48:52.