Generalni sekretar Združenih narodov je včeraj dejal, da je »šokiran« nad odzivom Izraela na njegove besede v torek v varnostnem svetu OZN, zaradi katerih je izraelski veleposlanik v Združenih narodih Gilad Erdan zahteval takojšnji odstop šefa svetovne organizacije in v nasprotnem zagrozil s prenehanjem izdajanja vizumov predstavnikom ZN, ki pomagajo več milijonom palestinskih beguncev. »Generalni sekretar, ki hoče upravičiti grozljiv pokol na izraelskih tleh, ne more ostati na položaju. Vsak dan, ko je še naprej na tem položaju, je sramota in dokazuje, da ZN nimajo pravice obstoja,« je zapisal Erdan na družabnem omrežju X.

Guterres je v torek med razpravo varnostnega sveta o razmerah na Bližnjem vzhodu dejal: »Hamasovi napadi se niso zgodili brez vzroka. Palestinsko ljudstvo že 56 let trpi tiransko okupacijo (…) A to ne more opravičiti pošastnih napadov Hamasa, tako kot ti napadi ne morejo opravičiti kolektivnega kaznovanja Palestincev.« Izrael je obsodil tudi zato, ker je od Palestincev zahteval, da se s severa Gaze umaknejo na jug, potem pa bombardiral jug enklave. Guterres je tudi pozval k »takojšnjemu humanitarnemu premirju« in obsodil »očitne kršitve humanitarnega prava« v Gazi, ki jo Izraelci neprestano bombardirajo, v enklavo z 2,3 milijona prebivalcev pa prihaja zelo skromna humanitarna pomoč. Ni pa kurilnega olja, ki ga nujno potrebujejo v bolnišnicah v Gazi za agregate, ki jih oskrbujejo z elektriko. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije so zato morali v Gazi zapreti že šest bolnišnic. Izrael je zavrnil možnost dostave kurilnega olja v Gazo, češ da bi ga lahko uporabil Hamas.

Včeraj je Guterres dejal, da Izrael napačno razlaga njegove besede in da ni opravičeval dejanj Hamasa, ki da jih ne more nič opravičiti, tako kot nič ne more opravičiti tega, kar se dogaja Palestincem. Veleposlanik Erdan se je potem včeraj ponovno oglasil in vztrajal, da mora Guterres odstopiti, ker ni preklical svojih torkovih izjav.

Erdogan nenadoma zelo kritičen

Zakuhalo se je tudi med Turčijo in Izraelom. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je na napade Hamasa in odgovor Izraela sprva odzval zadržano, včeraj pa je v parlamentu izjavil: »Hamas ni teroristična organizacija, je skupina borcev za svobodo, ki branijo svojo zemljo.« Odpovedal je tudi svoj obisk v Izraelu. »Ne boste našli nobene druge države, katere vojska bi se obnašala tako nečloveško,« je rekel o Izraelu in kritiziral zahodne države: »To, da tisti, ki so ves svet mobilizirali za Ukrajino, niso obsodili pokola v Gazi, očitno kaže na dvoličnost.«

Zavzel se je za mirovno konferenco med Izraelom in Palestinci, Turčija pa bi imela vlogo garanta za vsak prihodnji sporazum. To je zdaj malo verjetno, saj je Erdogan s svojimi besedami včeraj porušil mostove, ki jih je počasi gradil z Izraelom od njihovega propada leta 2010, ko je bilo ob izraelskem vdoru na turško humanitarno ladjo ubitih deset civilistov.

Zahodne države je kritizirala tudi jordanska kraljica Rania in jim očitala dvojna merila, ker ne obsodijo izraelskih napadov v Gazi, kjer umirajo civilisti.

Mrtvi sirski vojaki

Iz Gaze so Hamasove oblasti včeraj sporočile, da so izraelski napadi od 7. oktobra zahtevali že 6546 življenj, med njimi 2707 otrok. V zadnjih 24 urah naj bi umrlo 750 ljudi. Iz Damaska pa so poročali, da je v noči s torka na sredo umrlo osem sirskih vojakov, ko je izraelska vojska, kot je sama priznala, bombardirala »infrastrukturo in minomete sirske vojske« kot odgovor na napade na Izrael.

Še vedno se obstreljujeta tudi izraelska vojska in libanonski Hezbolah. Obe strani se izogibata civilnih tarč in nočeta povzročiti velikih žrtev sovražniku. A proiranski Hezbolah, ki hoče tako –glede na svoje zmogljivosti sicer bolj simbolično – pokazati podporo Hamasu, je včeraj sporočil, da je v treh tednih umrlo 41 njegovih borcev. Voditelji te šiitske organizacije so se v Libanonu sestali z voditelji Hamasa in Islamskega džihada, ki sta organizaciji palestinskih sunitskih skrajnežev. Pogovarjali so se o tem, kako nad Izrael, najbrž pa tudi o sklepih s ponedeljkovega srečanja med iranskim in ruskim zunanjim ministrom v Teheranu.

