Gorenjska: Zaradi plazu zaprta pot v Tamar

Neurje, ki je iz torka na sredo divjalo v Tamarju, je za seboj pustilo pravo opustošenje. »Dve tretjini leve poti ni več, nanjo je naplavilo po tri metre mulja,« nam je opisal Domen Globočar iz Planinskega doma Tamar. Poplava je bila tudi na desni poti skozi dolino, ki v zimskih mesecih služi kot proga za tek na smučeh. Pot je do nadaljnega zaprta. Kljub temu so v koči dopoldne sprejeli pet starejših gostov, nato pa še dva popolnoma premočena Francoza. Vodo s ceste z bagri že odstranjujejo delavci kranjskogorske komunale, najverjetneje za vikend pa bo znano več o posledicah ujme. Za sanacijo ceste je zadolžena komunala, za ponovno ureditev planinske poti pa Planinska zveza Slovenije. V kolikor bo vreme dopuščalo, bo do prihajajočih šolskih počitnic ponovno vzpostavljena vsaj desna pot do koče. x eb