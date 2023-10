Kot so sporočili z Zpiza, bo povečani del prejemkov izplačan z rednim nakazilom 30. novembra in 28. decembra skupaj s pokojninami in nadomestili iz invalidskega zavarovanja.

Tistim, ki v novembru oz. decembru ne bodo upravičeni do izplačila osnovnega prejemka, povečani del prejemkov ne bo izplačan. Prav tako se povečani del prejemka ne bo obračunal od dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesno okvaro, kot tudi ne od priznavalnin, nadomestil in razlik nadomestil, priznanih po zakonu o socialnem vključevanju invalidov.

Vsi prejemniki povečanega dela bodo v novembru od zavoda prejeli obvestilo o nakazilu prejemkov s komentarjem.

Zavod bo v letošnjem letu izplačal tudi zimski letni dodatek, in sicer v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. Izplačan bo v dveh delih: tistim, ki so do njega že upravičeni, bo izplačan 20. decembra, aprila prihodnje leto pa tistim, ki bodo upravičenje do letnega dodatka za leto 2023 pridobili kasneje na podlagi odločb o priznanju nove pravice z učinkom za nazaj.

O izplačilu zimskega letnega dodatka bo zavod prejemnike obvestil z obvestilom o nakazilu v decembru.

Sicer pa na Zpizu v današnjem sporočilu pojasnjujejo tudi, da predlog zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2024 in 2025 v januarju prihodnje leto predvideva predčasno uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja za 1,8 odstotka.

Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december letos, pri tem pa se ne bo upošteval povečani del, ki bo izplačan v decembru letos, so navedli.

Pri izvedbi redne uskladitve pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa bosta, če bo omenjeni zakon sprejet, konec februarja prihodnje leto izplačana pripadajoča razlika za januar 2024, zmanjšana za 1,8 odstotka predčasne uskladitve, izplačane v januarju, in februarski prejemek, pri katerem bo v celoti upoštevana višina redne uskladitve.

Kot so zapisali na Zpizu, trenutno ni mogoče dati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve pokojnin. Ta se namreč izvede na podlagi sklepa sveta zavoda, ki enkrat letno - v drugi polovici februarja - ugotovi višino redne uskladitve, upoštevajoč rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov) v Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad RS.

Ker uradni podatki niso znani pred 15. februarjem v letu, v katerem se izvede uskladitev, je pričakovano višino redne uskladitve mogoče napovedovati zgolj v okvirnih odstotkih na podlagi razpoložljivih in nedokončnih podatkov. Po trenutno razpoložljivih podatkih pa kaže, da bi lahko bila redna uskladitev okrog osem odstotkov, so še pojasnili na Zpizu.

Vlada, ki je na današnjih sejah vladnih odborov za državno ureditev in za javne zadeve sprejela več sklepov o proračunskih prerazporeditvah, je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 67,7 milijona evrov, ki bodo namenjena izplačilu zimskega dodatka, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Poleg tega so temu ministrstvu razporedili še sredstva v višini 20 milijonov evrov za povečani del prejemkov, ki bo izplačan novembra in decembra.