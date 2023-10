Detroit do pete zaporedne zmage v NHL

Hokejisti Detroit Red Wings so kot prerojeni krenili v novo sezono severnoameriške lige NHL. Rdeča krila so tokrat na domačem ledu po uvodnem porazu zmagala še petič zaporedoma, ko so bila s 6:2 boljša od Calgary Flames. Na drugi tekmi večera so Anaheim Ducks v domači dvorani v Kaliforniji z 1:3 izgubili proti Boston Bruins.