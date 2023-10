Ali obstaja “prava” stran zgodovine?

Krasni ljudje, katerih dela sem bral (Božo Repe), nekatera gledal (Božidar Flajšman), za nekatere že zdavnaj slišal (Uroš Lipušček), spet druge osebno spoznal (Peter Mikša, Bojan Balkovec, Kornelija Ajlec), večinoma s katedre za zgodovino, so pripravili festival zgodovine. In ob nekaterih nezgodovinarjih (filmski ustvarjalci Žiga Virc, Ivan Ramljak, Lordan Zafranović, Majda Širca – čeprav ona je umetnostna zgodovinarka – a še več od tega) so na Retrofest povabili tudi pisca teh vrstic. V Cekinov grad, kot bi se nekoč reklo, ali uradno v Muzej novejše zgodovine Slovenije. V pritličju: razstava. Veliki Tone Kralj. Ta estetika, v kateri oko gledalca vedno znova odkriva detajle. Mojster, ni kaj.