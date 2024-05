Več kot 2000 mladih se je letos lotilo spletnih testov, ki jih je objavila Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), v njih pa dokazovalo svoje teoretično znanje cestnoprometnih predpisov, poznavanje avtomobilizma in avtomobilske tehnike. Petdeset fantov in prav toliko deklet, ki so bili najboljši v reševanju spletnih testov, se je uvrstilo v polfinale, od teh pa deset fantov in deset deklet v finale izbora Najboljši za volanom, ki ga je AMZS skupaj s Policijo in Rdečim križem Slovenije (RKS) ter drugimi partnerji organiziral že osmo leto. Finalisti so morali za zmago pokazati kar največ znanja, spretnosti in talenta tudi v praksi, in sicer z vožnjo in parkiranjem prikolice, simulacijo izpitne vožnje, umikanjem oviram, čim natančnejšim parkiranjem, vožnjo slaloma z žogo na avtu in pravilnim ukrepanjem ter zagotavljanjem prve pomoči v prometni nesreči.

Za volanom sta se kot najboljša izkazala 24-letna Urša Brumec iz Mengša in 22-letni Bine Frelih iz Zgornje Sorice pri Železnikih. Oba sta se domov odpeljala vsak s svojim novim oplom corso, ki ga bosta lahko vozila eno leto. »Zame je čas, preživet v avtomobilu, najlepši čas. Izredno rada in veliko vozim, kar okoli 50.000 kilometrov na leto. Na srečo do zdaj še nisem imela nobene slabe izkušnje,« je po zmagi za Dnevnik dejala Urša Brumec, ki je pravkar končala magisterij na ekonomski fakulteti, zato bo imela v prihodnjih dneh dovolj časa za daljšo vožnjo z novim avtomobilom v Italijo. Veliko vozniških izkušenj si je nabral tudi zmagovalec med fanti Bine Frelih, saj je, ob spremstvu, za volan sedel že pri rosnih šestnajstih. A ne le avto, pogosto vozi tudi traktor, zato mu je še najmanj težav povzročala vožnja s prikolico, medtem ko ni preveč ponosen na svoje znanje iz prve pomoči, ki ga bo, kot pravi, še izpilil. »Sam opažam, da ni toliko pomembna starost voznikov kot izkušnje. Nekateri so za volanom zelo spretni kljub mladosti,« je dejal mladi zmagovalec letošnjega izbora, ki se bo skupaj z Brumčevo oktobra udeležil tudi mednarodnega tekmovanja v Belgiji.

Med finalistkami je bila tudi 21-letna Timeja Čerenak z Dobrne, ki ji je največ preglavic povzročalo parkiranje prikolice. Tudi zato, ker se je s tem izzivom srečala prvič. Ima pa že izkušnje z dajanjem prve pomoči. »Nekoč se je voznica, ki je vozila pred menoj, prevrnila na streho. Takoj sem stekla k avtomobilu in ji zagotovila prvo pomoč, na kar sem še danes ponosna. Ni me zagrabila panika, ostala sem povsem mirna in sem naredila vse prav,« je dejala Čerenakova. Gaj Černigoj iz Tolmina pa nam je povedal, da med vožnjo po naših cestah opaža, da mnogo voznikov preslabo opazuje okolico. Še kako se tudi zaveda, da alkohol in volan ne gresta skupaj.

Temu pritrjuje tudi Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na Policijski upravi Celje. »Mladi so vse bolj odgovorni in se, ko se udeležijo kakšne zabave, tudi dogovorijo, kdo od njih bo za volanom,« opaža Kapun, ki je pohvalil mlade voznike in voznice. »Natanko vedo, kaj morajo storiti, ko sedejo za volan, ali kako ravnati, ko se zgodi nesreča. Vedo, da morajo najprej zavarovati sebe in preostale udeležence, ustvariti reševalni pas. Žal pa se pogosto vse to znanje z leti počasi izgubi, zato bi ga bilo dobro osveževati,« pravi Kapun. Tudi v RKS razmišljajo, da bi uvedli tečaje za osvežitev znanja iz prve pomoči. »Žal veliko ljudi umre tudi zato, ker niso deležni ustrezne laične pomoči,« je opozorila predsednica RKS Ana Žerjal.