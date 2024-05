Včerajšnji 9. maj je občina že tradicionalno počastila s slavnostno sejo mestnega sveta na ljubljanskem gradu. Ob tej priložnosti je župan Zoran Janković podelil priznanja in nagrade ter napovedal ključne občinske projekte. Spomnil je, da občina že nekaj časa načrtuje gradnjo naselja v Stanežičah, ki bo poleg stanovanj imelo tudi vrtec, šolo, zdravstveni dom in drugo infrastrukturo. Dodal je, da nameravajo tja preseliti še remizo Ljubljanskega potniškega prometa, ki da bo imela delavnice vkopane v podzemni etaži.

Letos začetek gradnje 300 mestnih stanovanj

Zaradi selitve remize v Stanežiče pa mu je podžupan Rok Žnidaršič predstavil izzivalen predlog. »Izziv je bil, kaj narediti z zemljiščem Ljubljanskega potniškega prometa v križišču Celovške in Litostrojske. Veliko je pet hektarjev. Zahvala Roku, ker je vztrajal. Ker tam bomo na približno 5000 kvadratnih metrih zgradili približno 500 mestnih stanovanj ob Litostrojski in Celovški,« je razkril Janković. Preostanek 45.000 kvadratnih metrov zemljišča pa bodo preuredili v park. »V Šiški bodo imeli tretji največji park v Ljubljani,« je dejal župan in omenil, da bosta večja le Tivoli in Šmartinski park. Priznal je, da je sam pri sebi razmišljal, ali je tako pogumen, da sprejme ta izziv.

Dejal je, da občina v letošnjem letu gradi 300 stanovanj in zavetišče za brezdomce ob Poljanski cesti. V Zvezni ulici javni stanovanjski sklad gradi 87 stanovanj, maja naj bi se začela gradnja soseske Rakova jelša I z 99 stanovanji, začel pa se je že tudi postopek izbora izvajalca za gradnjo soseske Litijska-Pesarska s 97 stanovanji. Prihodnje leto bo sklad po Jankovićevih besedah začel še gradnjo soseske na Povšetovi. Tam je načrtovanih 361 stanovanj. Želi si, da bi se z vlado dogovorili o skupni gradnji stanovanj ob Cesti dveh cesarjev, kjer je po njegovi oceni mogoča gradnja 700 stanovanj.

Na kulturnem področju bo občina še letos začela prenovo Palače Cukrarna, ki bo postala mladinski center. Čakajo tudi na gradbeno dovoljenje za minipleks kino v podhodu Ajdovščina. Kot kronski projekt na področju kulture pa je župan navedel dokončanje Baragovega semenišča za Bežigradom. Letos naj bi bili dokončani kopališči Ilirija in Vevče, občina pa naj bi začela tudi gradnjo Atletskega centra Ljubljana.

Čeprav gre za sporne projekte, Janković vztraja, da bo občina dokončala kanal C0 in začela pripravo dokumentacije za gradnjo sežigalnice na Barju. Priznal je, da ga še vedno »muči prenova osrednje ljubljanske tržnice vključno z gradnjo podzemne parkirne hiše«, vendar ni povedal, v kateri fazi razvoja je projekt.

Včerajšnje seje se premier Robert Golob ni utegnil udeležiti, a je njegovo vlado zastopala številčna ministrska ekipa. Janković je v govoru izpostavil, kaj na magistratu pričakujejo od države. Med drugim je omenil izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Savi, omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom in zagotovitev 1000 dodatnih postelj za študente. Upa, da se bo vlada vendarle odločila za gradnjo sodne stavbe za Bežigradom.

Janković bi Čeferina preselil iz Lyona v Bruselj

V pričakovanju volitev v evropski parlament se je Janković dotaknil tudi razmer v Evropski uniji, ki je včeraj praznovala dan Evrope. »Evropska unija je danes pred velikim preskusom. Vprašanje je, v katero smer se bo obrnila. Ali bomo ostali na tem, da nimamo svojega lastnega mnenja, da nimamo svojega poguma, da vodimo to Evropo tako, kot mislimo, da je treba, in se bomo prepustili, da sledimo nekim drugim silam. To se v dvajsetih letih ni izkazalo kot dobro. Na območju Evrope nastajajo nova vojna žarišča,« je dejal Janković. Prepričan je, da Evropska unija potrebuje močno vodstvo, ki bo takoj zahtevalo končanje vojne v Ukrajini in Gazi. Zagovarjal je stališče, da je treba Evropsko unijo širiti na vse države s slovansko dušo, predvsem Ukrajino in Rusijo. Zavzel se je tudi, da namesto za oboroževanje Unija denar nameni za ustanovitev posebnega sklada za obnovo Ukrajine in Gaze. »Ponudil sem se, da s profesorjem Koželjem, ki je častni meščan, ki je sreča tega mesta, greva Mariupol gradit na novo. Če naju bodo vzeli, če ne bova že prestara,« je pripomnil župan.

V govoru o razmerah v Evropi in po svetu se je navezal na poskus nekaj največjih nogometnih klubov, da bi ustanovili posebno elitno nogometno ligo, in na to, kako ga je predsednik Uefe Aleksander Čeferin zajezil. Po Jankovićevih besedah je Čeferin, »ki je njegov prijatelj«, ta poskus »demokratično, a vendar odločno ustavil. Ne z močjo predsednika, ampak z argumenti je dokazal, da to pomeni propad evropske nogometne zveze. Danes lahko rečemo, da so vsi klubi razen treh na njegovi strani. Vse nogometne zveze stojijo za njim. In predvsem so svoj glas dvignili navijači, ki so mu dali prav. Moj predlog je: mogoče bo nekdo tako pameten v Evropski uniji, da bo gospoda Čeferina samo premestil iz Lyona v Bruselj. Pa naj to, kar je naredil v nogometu, naredi še tam,« je dejal Janković in pripomnil, da Evropska unija resnično potrebuje dobro vodstvo. Občane pa je povabil, naj se udeležijo prihajajočih evropskih volitev.

