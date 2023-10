Katja Stergar: Nastop Slovenije na FKS presegel zlasti nemška pričakovanja

Kot je še pojasnila, je v preteklih letih paviljon častne gostje običajno v tistih dneh, ko je sejem odprt zgolj za strokovno javnost, pogosto sameval, na dogodkih ni bilo veliko občinstva. Letos je bila na slovenskem paviljonu podoba drugačna, saj je bilo občinstvo prisotno na dogodkih že od prvega dne.

»Srečna sem zaradi tega, ker so ljudje, ki so bili na odru, imeli poslušalce. In to je tisti namen. Tudi vsi dogodki v mestu, ki so se dogajali, so imeli občinstvo. Če so avtorji in govorci zadovoljni, potem je to to, potem smo dosegli svoj cilj,« je povedala Stergar.

Na vprašanje, kaj bi še posebej izpostavila, je odgovorila, da jo je morda najbolj očaralo, da so ljudje v slovenskem paviljonu že ob 10. uri zjutraj na t. i. medeni uri poslušali slovensko poezijo.

Omenila je še pogovor Ane Pepelnik s 16-letniki na šoli o poeziji, kjer so dijaki ne samo z navdušenjem spraševali, ampak so tudi po dogodku želeli izvedeti še več informacij.

Stergar tudi veseli odmevnost slovenskega nastopa na sejmu v nemških medijih. Kot je ponazorila, samo v Frankfurter Allgemeine Zeitung ena stran oglasa stane 80.000 evrov, Slovenija pa je v tem časniku imela člankov za več kot 800.000 evrov. Časnik Tages Zeitung je imel vsak dan na zadnji strani rubriko o Sloveniji. Nemška televizija Arte je ta teden predvajala enourni film o Sloveniji, in vse to je le majhen del medijskih objav.

Slovenija bo po letošnjem častnem gostovanju na FKS prihodnje leto država gostja na največjem knjižnem sejmu otroških knjig v italijanski Bologni, a odmevnost slovenskih ilustracij je ogromna že v Frankfurtu, kar bo zagotovo koristna izkušnja za prihodnje leto, je še povedala Stergar in dodala, da so se v okviru FKS letos zelo dobro izkazali tudi obiski avtorjev po nemških šolah.

Toda sejem v Bologni je po besedah Stergar povsem drugačen od FKS. Manj je tudi prevodov v italijanščino, tako da je dela za Bologno ogromno. Potekajo pa že pogovori z deželo Emilija-Romanja o nastopih slovenskih avtorjev v šolah.

Prav tako koristno je tudi dejstvo, da bo Italija naslednje leto častna gostja prav na FKS, v istem letu bo v Trstu še srečanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY).

Pri slovensko-italijanskih kulturnih vezeh ne gre spregledati niti Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica čez dve leti.

Resnično ponosna sem na predstavitev Slovenije v Frankfurtu, na vse avtorje in avtorice, prevajalke in prevajalce, založnike ter seveda kuratorje in organizacijo ekipo. Vse dni dogodki polni obiskovalcev, izjemno zanimanje in pozitivno vzdušje. 1/2 pic.twitter.com/ByEh7nB6Cx — Asta Vrečko (@AstaVrecko) October 21, 2023

Miha Kovač: O našem uspehu v Frankfurtu bodo sodili drugi

Sokurator programa Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu (FKS) Miha Kovač je na vprašanje, kako se je odrezala Slovenija na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu, dejal, da bodo o tem sodili drugi, sam pa poskuša o uspešnosti presojati čim bolj na podlagi konkretnih kazalnikov, ki so zaenkrat zelo dobri.

»Imamo več kot 400 objav v nemških medijih, nekatere od teh objav so celostranske v tako eminentnih časopisih, kot so Berliner Tageszeitung in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). To je izjemen dosežek, ki ne uspe vsakomur,« je povedal za STA.

Zanj osebno je bil eden bolj veselih sejemskih dni tisti, ko je v FAZ zagledal celostransko objavo o Mojci Kumerdej. "Take drobne stvari, ki se navzven ne vidijo, kažejo, da smo v resnici zelo uspešni in da so seveda nekateri avtorji odlični pri tem, kako so to priložnost, ki se jim je ponudila, izkoristili za boljšo uveljavitev v nemški javnosti.

Kovača tudi veseli, da so zelo dobro obiskani skoraj vsi dogodki v slovenskem paviljonu. »Tega me je bilo, odkrito povedano, najbolj strah, ker je pač nemško občinstvo izjemno težko opozoriti nase, ampak nam je uspelo. Tudi po zaslugi malce v Nemčiji provokativno sprejetega govora Slavoja Žižka, tako da zaenkrat bi rekel, da smo kar uspešni, bomo pa seveda črto potegnili v nedeljo zvečer,« je povedal.

Glede odmevnosti slovenskih dogodkov, odvijalo se jih je tudi po pet hkrati, je Kovač še omenil, da je bila zelo pametna poteza, da je bil Ljubljanski manifest o poglobljenem branju objavljen teden dni pred samim sejmom, s čimer je Slovenija že pred dogodkom opozorila nase, nemški mediji pa so izkoristili tudi, da so s tem opozarjali na FKS.

»Zelo sem vesel, da je bil manifest objavljen ali komentiran v treh najbolj pomembnih evropskih časnikih, v Financial Timesu, Le Mondeu in FAZ,« je še povedal Kovač in dodal, da se je zelo dobro odrezala tudi antologija slovenske poezije Mein Nachbar auf der Wolke - Moj sosed na oblaku s številnimi predstavitvami in izjemnimi odzivi v nemških medijih. Kaže se tudi že zanimanje za prevode antologije v druge jezike.

Dodal je, da so bili zelo dobro obiskani tudi vsi slovenski dogodki izven sejma. »Samo v petek zvečer, recimo, na srečanju ljubljanske in frankfurtske filozofske šole je bilo v dvorani 600 ljudi, nekaj sto ljudi pred dvorano, imeli smo tudi uspešen koncert Laibacha,« je ocenil Kovač.

Z medijskega stališča je po besedah Kovača Žižek vsem naredil izjemno uslugo s svojim govorom na otvoritveni slovesnosti, ker je pozornost znova obrnil na Slovenijo, saj je grozilo, »da bomo vsi skupaj na sejmu utonili v luči škandala nepodelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli«.