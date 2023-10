Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je močan veter ponoči odkrival ter poškodoval strehe različnih objektov, podrl je tudi večje število dreves, ki so padala na cestišča, osebna vozila in na električne ter telekomunikacijske vodnike. Ponekod sta bila motena oskrba z električno energijo in oviran cestni promet.

Na območjih regijskih centrov za obveščanje Celje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Postojna, Slovenj Gradec in Trbovlje so na upravi zabeležili 75 dogodkov, od tega največ v osrednji Sloveniji v Ljubljani, in sicer 55.

V petek nekaj po 20. uri so gasilci posredovali v naselju Trnovo ob Soči v občini Kobarid, ki ga je zajelo močno neurje. Poškodovan ni bil nihče, je pa nastala gmotna škoda.

Po do sedaj zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest stanovanjskih objektov, ostrešja štirih gospodarskih poslopij, parkiran osebni avtomobil in strehi na župnišču in cerkvi. Eden od stanovanjskih objektov je neuporaben za bivanje, pri ostalih pa so poškodovani kritina in ostrešja.

Del naselja je zaradi okvare na elektroenergetskem vodu ostal brez električne energije. Napako bodo odpravili vzdrževalci tekom današnjega dneva.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so imeli sinoči veliko dela tudi na območju Bohinja. Močan veter je odtrgal pomol na Bohinjskem jezeru, ki so ga povlekli na brežino jezera. Gasilci 13 gasilskih društev in pripadniki enote za tehnično reševanje Civilne zaščite Bohinj so odstranjevali tudi podrto drevje, delo so imeli tudi s prekrivanjem poškodovanih ostrešij objektov.

Sicer so na upravi za zaščito in reševanje na območjih občin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Selnica ob Dravi, Pivka in Muta v petek do polnoči zabeležili 35 dogodkov.

Na Jesenicah je drevo padlo prek električne napeljave ob transformatorski postaji, na območju občine Muta pa je zaradi pretrganega električnega vodnika brez elektrike ostalo več hiš v naselju Sv. Jernej nad Muto.