Samsung je novo serijo tabličnih računalnikov galaxy tab s9 predstavil poleti, že v začetku oktobra pa je luč sveta ugledala cenejša različica z oznako fe oziroma »fan edition«. Na testu smo imeli večji model tab s9 fe+. Ta je navzven skoraj nerazločljiv od bistveno dražjega standardnega tab s9+. Aluminijasto ohišje in ploščati dizajn skrbita za resnično premijski vtis. Teža pa je s 627 grami nekoliko večja od premijskega s9+. V škatli kupec dobi tudi Samsungovo pisalo, ki se brezžično polni ob magnetni spojitvi z vrhom ali hrbtiščem tablice. Lep nabor vrlin zaokrožuje vodoodpornost po standardu IP68, kar pomeni do pol ure na globini 1,5 metra. Glede na to, da se s tablico verjetno ne boste šli potapljat, to pokrije vse realne skrbi uporabnika.

Tudi diagonala in obroba zaslona sta enaki premijski različici tablice. Prva prava razlika pa se pojavi pri samem zaslonu. Ta je pri modelu tab s9 fe+ IPS LCD, medtem ko so na premijskih modelih Samsungovih tablic zasloni AMOLED. To pomeni zlasti manj živahne barve pri s9 fe+, ki pa so v praksi še vedno dokaj žive. Slika je dobra. Druga razlika je omejenost zaslona na največ 90-herčno (Hz) osveževanje slike. Tukaj znajo biti manj navdušeni igričarji, a je za gledanje filmov in serij ter pisanje izkušnja neoporečna. No, igričarji bi znali imeti s tablico predvsem neko drugo težavo. Glavno zategovanje pasu je Samsung namreč izvedel pri izbiri čipovja. Napravo tako poganja Samsungov procesor exynos 1300. Ta je bistveno slabši od letošnjega premijskega androidnega procesorja snapdragon 8 gen 2. Pri večini opravil je za polovico slabši, ponekod dosega le tretjino zmogljivosti snapdragona. Le pri porabi baterije sta si blizu.

Slabši procesor močno omeji funkcionalnost tablice, ko gre za kaj resnejšega. Ampak na tem področju ima android že tradicionalno nekaj težav, zlasti zaradi omejene ponudbe resnično zanimivih zahtevnih tabličnih aplikacij. Ko smo preizkusili tablico pri vsakodnevnih opravilih, smo težko našli kakšne resne pomanjkljivosti. Celo v mrzlem vremenu in pri dokaj izpraznjeni bateriji, ko so pogoji idealni za kakšna neželena trzanja in zatikanja, smo jo odnesli z gladko izkušnjo. Tudi s pisalom s pen oziroma risanjem po tablici. Zlasti cenejše tablice znajo opazno zamujati z izrisovanjem potez pisala. Pri tab s9 fe+ je zamujanje minimalno in ga človek opazi zgolj ob pisanju oziroma izrisovanju daljših zavitih črk. Če si res pozoren, vidiš, kako črta ob upočasnitvi pisanja kot strgana elastika pospešeno izriše tistih nekaj zadnjih milimetrov. Sicer pa vse ostalo deluje brezhibno. Vključno z izrisovanjem potez pisala v različnih debelinah glede na pritisk ob zaslon.

Skromno s prostorom in zadostne kamere

Testna različica je imela 8 GB delovnega spomina. Obstaja tudi različica z 12 GB, kolikor ga premore osnovna različica tab s9+. Glede na splošno manjšo zmogljivost procesorja manj delovnega spomina niti ni tako hud udarec. Večji problem predstavlja 128 GB prostora za shranjevanje pri osnovni različici, od česar je iz škatle na voljo le še dobrih 96 GB. Vse ostalo požrejo sistem in prednaložene aplikacije. Glede na to, da gre za tablico, ki bo primarno namenjena uživanju v multimedijskih vsebinah, gre pri osnovni ceni za zelo špartansko ponudbo. Dokler vsebine gledate na pretočnih storitvah prek spleta, boste brez težav. Ko boste kaj želeli naložiti na napravo za ogled brez povezave, denimo za kakšno potovanje, pa se že zna pojaviti stiska. Na srečo so v tablico vgradili režo za spominsko kartico microSD, ki lahko kapaciteto shranjevanja poveča za do 1 TB. Vendar to pomeni dodatni vložek na osnovno ceno.

Kamere nimajo nekega resnega pomena za tablice. Zato Samsungu niti ne zamerimo izbire skromnejših. Pravzaprav so se odločili za pravilne prioritete. Glavna hrbtna in širokokotna hrbtna kamera imata zelo skromno ločljivost 8 milijonov pik (MP). Dovolj, da kaj za silo fotografiramo. Ne bo pa za v družinski album ali na omrežja. Večjega pomena pri tablicah je prednja kamera, ki jo uporabljamo ob videoklicih. Ta je pri tab s9 fe+ z ločljivostjo 12 MP. Sogovorniki vas bodo prepoznali. Za zvok skrbita dobra stereo zvočnika, ki ju je kalibriralo podjetje AKG. Baterija obsega zajetnih 10.090 miliamperskih ur (mAh) in se žično polni 45-vatno (W).

Pod črto gre za prepričljivo tablico, ki ima sicer nekaj kompromisov, a je dobro zaokrožena za izpolnjevanje najbolj običajnih potreb uporabnikov. Hkrati je tudi na pogled zelo všečna in premijska. Osnovna različica stane 699 evrov. Kar je nekaj več od pol cene premijske tablice tab s9.