Pijačo, ki je postala znana predvsem po smešno visokih cenah, je mogoče kupiti tudi v slovenskih trgovinah. Na voljo je devet različnih okusov, ki naj ne bi bili primerljivi z okusi drugih pijač, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Kupci lahko izbirajo med dvema različicama: prime hydration in prime energy. Prime energy vsebuje približno 200 miligramov kofeina na plastenko, kar je dvakrat več, kot ga vsebuje pločevinka red bulla, in enako, kot ga vsebuje šest pločevink kokakole.

Zanimiv prodajni hit

V Združenih državah Amerike, kjer je po besedah enega od ameriških senatorjev pijača prime postala statusni simbol za otroke, sta izumitelja pijače zaslužila že okoli 250 milijonov dolarjev. Najstniki naj bi bili za pollitrsko stekleničko pijače pripravljeni odšteti tudi do 20 dolarjev. Cene v Sloveniji se gibljejo med 6 in 10 evri.

Najstniki lahko pijačo, ki so jo prej naročali v tujih spletnih trgovinah, ki ponujajo ameriško hrano in pijačo, že od začetka poletja kupijo v specializiranih trgovinah, ki ameriške sladkarije prodajajo v prestolnici. V Sloveniji naj bi bili dostopni tako ameriška kot britanska različica pijače. Najstniki naj bi ju razlikovali po zapisih pri količinah; ameriška vsebuje navedene podatke v fl oz (fluid ounce, tekoča unča) in ml, britanska pa zgolj v ml (mililiter).

V Kanadi zahtevali umik s polic

Kanadska vlada je v začetku julija od trgovcev po državi zahtevala, naj s polic umaknejo pločevinke pijače prime zaradi vsebnosti kofeina, ki naj bi bila nad dovoljeno mejo v državi. Kanadska agencija za nadzor hrane je namreč ugotovila, da je bilo v številnih pločevinkah pijače za 20 miligramov več kofeina od omejitve, ki jo določa kanadski zakon o zdravju. V podjetju Prime so takrat zapisali, da naj bi pijača vsebovala 40 miligramov kofeina manj, kot dovoljuje kanadski zakon.

Pri opozorilih ob uživanju pijače se je kanadska vlada sklicevala tudi na ugotovitve Svetovne zdravstvene organizacije, ki je nedavno poročala, da lahko redno uživanje takšnih količin umetnih sladil, kot jih vsebuje pijača prime, povzroči številne zdravstvene težave.

Pijača prime hydration, ki jo ustanovitelja predstavljata kot najboljši vir hidracije, naj bi bila sporna tudi zaradi sestavin. Deloma naj bi kupce zavajala, ker pijača ne vsebuje natrija, ki je skupaj s kalijem ključni elektrolit, potreben za pravilno hidracijo. Vprašljiva naj bi bila tudi uporaba umetnega sladila sukraloze. Po ocenah tujih strokovnjakov naj bi bilo pitje pijače v zmernih količinah kljub temu varno, a ne tako učinkovito kot pitje vode ali kokosove vode.

V Sloveniji o varnosti še presojajo

Po poročanju Večera so v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) oktobra prejeli prijavo, ki se nanaša na pijačo prime. Postopek ugotavljanja dejstev po njihovih informacijah še poteka. Pojasnili so tudi, da v okviru uradnih pregledov živil pri proizvajalcih in distributerjih izvajajo tudi nadzor nad pijačami, ki se opravi ob uvozu. »V vzorcih se analitsko preverja tiste parametre, ki so smiselni in predstavljajo tveganja. V primeru neskladnosti glede označevanja ali preseganja določenih vrednosti sestavin, ki so normirane v zakonodaji, ali prisotnosti nedovoljenih skladnosti oziroma neskladnosti živila bomo lahko govorili, ko bodo poznana vsa dejstva. Zagotovo je treba pregledati tudi vsa navodila in priporočila na deklaracijah in jih upoštevati pri oceni skladnosti. Dolžnost potrošnikov je, da podatke na deklaracijah upoštevajo,« menijo v UVHVVR.