Komuniciranje znanosti in dvig znanstvene pismenosti sta izjemno pomembna cilja, saj od javnosti pričakujemo ne le sodelovanje, temveč pravilno razumevanje znanosti, se pravi, zavedanje, da znanost ni vsemogočna in da eno znanstveno odkritje lahko odpre pet drugih vprašanj. Javnosti želimo povedati, da znanost sicer rešuje probleme, vendar deluje dosledno po pravilih, ki jih je postavila. Ugotavljamo, da je znanstvena pismenost v Sloveniji slaba. Komuniciranje znanosti bi morali podpreti na vseh ravneh izobraževanja, od vrtca prek osnovne in srednje šole pa do tretjega življenjskega obdobja. Tudi otroci v vrtcu so že lahko raziskovalci. Ključno je, da jim zagotovimo ustrezne razmere in orodja ter da prejmejo znanje za delovanje po znanstvenih načelih. Delo