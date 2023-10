Pripravite si jo kadar koli v dnevu. Privoščite si jo čez vikend za razkošen in ležeren zajtrk, še boljša je pa zvečer po dolgem dnevu, ko potrebujete malo tople (metaforično in dobesedno) hrane, ki vas bo objela in pocrkljala. Seveda je lahko tudi sladica, saj je zaradi karameliziranih jabolj prava poslastica.

Kaj je poleg okusa in vonja najboljše pri tej kaši? Vse sestavine imate zagotovo ves čas doma, zato si jo lahko pripravite kadar koli. In priprava? Popolnoma enostavna.

V tej kaši zasijeta začimbi cimet in kardamom. Obe sta topli, dišeči in nepogrešljivi! Namesto kokosovega sladkorja lahko uporabite tudi rjavega ali pa drugo sladilo po izbiri – javorjev sirup bi bil odličen. Za karameliziranje uporabite kokosovo olje, lahko pa uporabite tudi maslo ali olje.

Če uporabite vegansko mleko (mandljevo, sojino, ovseno …), bo ta jed primerna tudi za vegansko dieto. Če želite, pa lahko mleko tudi izpustite ter dodate le nekaj več vode.

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za karamelizirana jabolka:

2 jabolka

1 žlica (kokosovega) olja

1/2 žlice kokosovega sladkorja (ali rjavega sladkorja ali javorjevega sirupa)

1/4 žličke cimeta

1/4 žličke kardamoma

Sestavine za ovseno kašo:

100 g ovsenih kosmičev

4 dcl vode

1 do 2 dcl katerega koli mleka (ali več vode)

1 ščepec soli

1/4 žličke cimeta

1/2 žlice kokosovega sladkorja (ali rjavega sladkorja ali javorjevega sirupa)

Ostale sestavine za okras:

sesekljani mandlji ali kateri koli drugi oreščki po želji

jabolko, narezano na rezinice

cimet za posip

PRIPRAVA

Jabolka olupite in narežite na manjše kockice. Na ponvi stopite kokosovo olje, potem pa nanj stresite jabolka. Kuhajte minuto, potem pa dodajte sladkor, cimet in kardamom, premešajte ter kuhajte nekaj minut, da se jabolka zmehčajo in božansko zadišijo.

V kozico zlijte vodo, jo posolite in vanjo stresite ovsene kosmiče. Kuhajte približno 10 minut, vmes večkrat premešajte. Potem v skoraj kuhane kosmiče umešajte še cimer in sladkor ter počasi dodajajte še mleko. Dodajte ga toliko, da dobite kašo, ki bo tako kremasta, kot želite. Kuhajte še nekaj minut, da se ovseni kosmiči skuhajo.

Kuhano kašo servirajte v skodelico, nato pa nanjo razporedite karamelizirana jabolka. Po želji okrasite s sesekljanimi mandlji ali katerimi koli drugimi oreščki in postrezite. Po želji potresite še z malo cimeta in okrasite z rezinami jabolka.