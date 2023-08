Pozno poletje in zgodnja jesen, ko je na razpolago veliko (če imamo srečo z letino in vremenom) odličnih poletnih pridelkov, ki zapeljivo vabijo, da z njimi pripravimo same odlične jedi, je čudovito kulinarično obdobje v letu. Le kako se lahko upremo sladkim paprikam vseh barv, vsem okusom vpijajočim zelenim paprikam in sladkim paradižnikom? Nemogoče! Ker je sveža zelenjava najboljša, ker lahko z njo naredimo čudovite okuse in ker je navsezadnje tudi dobra za nas.

V tej božanski poletni poslastici najdete:

Poletno zelenjavo – Uporabite zeleno bučko, češnjeve paradižnike, rumeno papriko, rdečo čebulo in česen. Češnjevi paradižniki so v tej omaki boljši od navadnih paradižnikov, saj se med pripravo le malenkost zmehčajo, obdržijo pa večino svoje teksture.

Beljakovine – Beljakovinsko vlogo v tej jedi sta prevzela parmazan, s katerim naredite odlično omako ter jed na koncu še okrasite in gobe. Lahko uporabite tudi zamrznjene gobe Nikar se ne bojte uporabljati zamrznjenih gob, saj so v večino jedeh po pripravi skoraj identične svežim.

Pesto in aromatike – Za obogatitev jedi se v njej nahajata česen in bazilikin pesto. S pestom na hiter in enostaven način obogatimo jed, dovolj je le majhna žlička. Če pesta na tak način še ne uporabljate, lahko nanj gledate kot na neke vrste zelenjavno kocko. Pesto poleg klasične uporabe za pripravo omake s testeninami, lahko uporabite za obogatitev različnih juh, rižot in jedi s testeninami. Za piko na i na koncu jed obogatite še z malo sveže bazilike in če jo le imate, limonino lupinico.

Začimbe – Poleg pesta za popeko zelenjave uporabite še malo česna v prahu ter poper in na koncu še malo čilija. Božanski okusi!

Ker se ta jed pripravi res hitro in enostavno, priprave vnaprej niti ne potrebujete in je tudi ne priporočamo, saj je jed najboljša sveže pripravljena. Vse skupaj lahko pripravite v približno 20-ih minutah.

Najprej pa še nekaj odličnih idej za pripravo jedi z njoki:

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na https://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 žlici (olivnega) olja

150 g poljubnih gob

1/2 žličke mletega česna

nekaj ščepcev soli

1/2 (rdeče) čebule

1 (rumena) paprika

1 zelena bučka

2 stroka česna

1 zvrhana žlička zelenega pesta

1 pest češnjevih paradižnikov

2 žlici naribanega parmezana + za okras

nekaj obratov čilija z morsko soljo

nekaj obratov popra

sveža bazilika za okras

PRIPRAVA

Na žlici olja prepražite gobe. Malo jih popoprajte in posolite ter potresite z mletim česnom. Ko gobe spustijo vodo in se ta pokuha, dodajte nakockano čebulo, na kocke narezano papriko in na lunce narezano zeleno bučko. Po potrebi dodajte še nekaj olja. Še malo posolite in popoprajte in pražite, da se zelenjava malo zmehča. Nato dodajte še naribana stroka česna, dobro premešajte in pražite še nekaj minut. Nato dodajte še pesto in dobro premešajte.

Njoke skuhajte v vreli vodi. Ko priplavajo na vrh, so kuhani. 1 deciliter vode, v kateri so se njoki skuhali prihranite, ostalo odlijte.

K zmehčani zelenjavi dodajte na polovičke narezane češnjeve paradižnike in premešajte ter kuhajte, da spustijo nekaj svoje čarobne tekočine. Potem dolijte nekaj žlic vode, v kateri so se kuhali njoki, dodajte parmezan in premešajte, da dobite kremno omako. Po potrebi dodajte še več vode, v kateri so se kuhali njoki. Poskusite in po potrebi še malo posolite in popoprajte. Nato v omako nežno umešajte še njoke in jed je nared.

Njoke, zelenjavo in nekaj omake servirajte na krožnik, okrasite še z nekaj parmezana, sveže bazilike in po želji nekaj obratov čilija z morsko soljo. Po želji pokapajte še z nekaj olja. Takoj postrezite.