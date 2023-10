Juhe so odlične čez vse leto, le pozorni bodite, da uporabljate čim več sezonskih sestavin, saj so takrat te najboljšega okusa in so tudi najbolj cenovno dostopne. Konec poletja oziroma v začetku jeseni, je še vedno na razpolago veliko odličnih povrtnin, zato so v juhi korenje, koromač (lahko uporabite tudi zeleno) in bučka. Da je juha presenetljiva in malo drugačna od tipične slovenske juhe, so v njej mediteranske okuse – origano in za tisto pravo osvežitev juhe še malo limoninega soka. V njej pa se namakajo mesne kroglice, polne mediteranskih okusov. Te so odlične v tej fantastični juhi, lahko pa same uporabite v mnogih drugih jedeh – v solati, sendvičih, kot mesni del jedi itd.

Ta juha nikakor ne razočara, saj so okusi v njej neverjetni. Juha je topla (dobesedno in metaforično), dišeča in res lepo nasitna. Prava poslastica!

V JUHI SE NAHAJAJO:

MESNE KROGLICE: Za pripravo uporabite katero koli meso – govedino, svinjino, jagnjetino, teletino, piščančje ali puranje meso. Seveda bo izbira mesa vplivala na okus kroglic, dobre bodo v vsakem primeru. Da bodo kroglice lepo sočne, drobtine namočite v mleku, nato pa v maso dodajte še jajce, začimbe in dišavnice. Mesne kroglice ponavadi vedno vsebujejo čebulo in česen, vednar pa lahko, da se izognite večjim koščkom obojega, dodajte kar čebulo in česen v prahu – okus je enak, priprava pa še lažja. Za odličen okus dajo šeizbrala še origano, kumin ter seveda sol in poper. Ker so v tem času še vedno na voljo sveže začimbnice, dodajte še svež peteršilj in meto. Te kroglice iz povprečja povzdigne še nekaj naribane limonine lupinice. Božansko! Z maso nato oblikujete kroglice, jih postavite na pekač, obložen s papirjem za peko in spečete v pečici. Nič packanja in špricanja torej!

ZELENJAVA: Juho naredite odlično tudi ravno prav kuhana zelenjava, ki jo za več okusa najprej popražite na nekaj olja, šele nato zalijete z zelenjavno osnovo. To je zelo priročen trik, ki vso zelenjavo naredi še boljšo, zato si ga kar zapomnite. V juhi so torej čebula, korenje, koromač in bučka. Namesto koromača lahko uporabite stebelno zeleno. Med svežimi zelišči lahko izberete peteršilj in meto.

BOŽANSKA TEKOČINA: Juhi da največ okusa malenkost popečena zelenjava, zelišča, začimbe – origano da božanski okus – in mesne kroglice. Za poživitev celotne juhe pa na koncu vanjo dodate še nekaj kapljic limoninega soka. Morda zveni čudno, a poskusite – res deluje.

Ta juha je pripravljena brez tipične zakuhe, lahko pa jo seveda še dodatno obogatite z raznimi jušnimi zakuhami – rezanci, rižem, kuskusom itd.

Priprava juhe je relativno hitra, najdlje traja peka kroglic, vendar lahko juho pripravite že med peko kroglic, ker jih dodate čisto na koncu. Kroglice lahko seveda pripravite tudi vnaprej in jih ohlajene hranite v hladilniku nekaj dni, lahko pa jih tudi zamrznete. Celotno juho lahko seveda pripravite tudi vnaprej, v hladilniku bo počakala več dni.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za mesne kroglice (za približno 24 majhnih kroglic):

450 g mesa

50 g drobtin

60 ml mleka

1 jajce

1 žlička mlete suhe čebule

1 žlička mletega suhega česna

1 žlička zdrobljenega origana

1/2 žličke kumina

1 žličk soli

1/4 žličke popra

1 zvrhana žlica svežih dišavnic (meta in/ali peteršilj)

1/2 žličke limonine lupinice

Sestavine za juho:

1/2 srednje velike čebule

1/2 gomolja koromača

3 majhni korenčki

1 zelena bučka

1 žlička Kotányi zdrobljenega origana

1/2 žličke mlete suhe čebule

1/2 žličke mletega suhega česna

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

1 l vode ali jušne osnove

1 žlica sesekljanega svežega peteršilja

1 žlička limoninega soka

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 220°C.

Drobtine prelijte z mlekom in pustite nekaj minut, da se drobtine mleka napijejo. Nato jih dodajte k mesu. Dodajte še razžvrkljano jajce, vse začimbe, dišavnice in limonino lupinico. Nežno premešajte kar s čistimi rokami – ne mešajte preveč, da kroglice ne bodo zbite. Z žlico oblikujte majhne kroglice. Z navedenimi sestavinami dobite približno 24 majhnih kroglic. Kroglice razporedite na pekač, obložen s papirjem za peko, in pecite v ogreti pečici 20 minut.

V kozici segrejte žlico olja in na segretem prepražite čebulo, koromač, korenje in bučko. Po petih minutah, ko se zelenjava že malo zmehča in malenkost obarva, dodajte origano, česen, čebulo, sol in premešajte. Dolijte še vodo ali jušno osnovo in kuhajte približno 10 minut, da se zelenjava zmehča. Juho poskusite in po potrebi dosolite. Juho popoprajte, vanjo stresite mesne kroglice (polovica bo za dve osebi dovolj), limonin sok in peteršilj in premešajte. Postrezite in uživajte.