Poleti včasih ni boljšega od solate. In ne le tiste tipične: zelene s oljem in kisom ali zelene z nekaj paradižniki in morda naribanim korenjem. Pa čeprav so te solate fantastične za prilogo. Ta sestavljena solata s kosom kruha prav konkretno nasiti za lažje kosilo ali večerjo. Seveda jo lahko pripravite tudi kot fantastično prilogo.

In še nekaj navodil za pripravo:

Vse sestavine lahko pripravite vnaprej in nato solato le sestavite – preliv hranite ločeno od solate.

Uporabite lahko navadna ali prepražena sončnična semena.

Koruzo lahko popečete na gril ponvi ali na pravem grilu – pazite, da jo obrežete šele, ko se že malenkost ohladi, da se ne opečete.

Bazilikin preliv je reees fantastičen, solato pa lahko prelijete tudi z navadnim ali balzamičnim prelivom.

Najbrž bo preliva za navedene sestavine preveč, zato ga shranite in uporabite pri kateri izmed prihodnjih solat.

Namesto malih mocarelic lahko raztrgate eno večjo mocarelo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za popečeno koruzo:

1 paket dveh kuhanih koruz

1 žlica (olivnega) olja

1/4 žličke popra

1/2 žličke soli

Sestavine za preliv:

2 pesti sveže bazilike

1 dl olivnega olja (ali 1/3 repičnega in 2/3 dl olivnega olja)

3 žlice (vinskega) kisa

1/4 žličke česna v prahu

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

Ostale sestavine:

1 glavica solate

1 breskev

4 redkvice

1 paketek mini mocarelic

2 žlici sončničnih semen

S sestavinami za preliv naredite kremast preliv.

Koruzo naoljite, posolite in popoprajte ter popecite na ponvi, nato obrežite.

Redkvice narežite na rezine, breskev pa na rezine. Mocarelice narežite ali natrgajte na polovičke.

Na krožnik položite solato, koruzo, breskev, redkvice in mocarelice. Potresite s semeni, prelijte s prelivom, še malo popoprajte, pokapajte z oljem in postrezite.