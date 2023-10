Če srečate volka, bodite mirni

Gorjani so že v začetku meseca obvestili ministrstvo za naravne vire in prostor, da se v gozdovih pod Pokljuko potika vse preveč volkov, da prihajajo vse do hiš in da so občani prestrašeni. Zdaj so jim z ministrstva med drugim odgovorili, da do bližnjega srečanja med volkom in človekom pride zelo redko, če pa že, je treba ostati miren, opozoriti na svojo prisotnost in se umakniti.