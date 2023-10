Na Kongresnem trgu z znancem obračunal z ostrim predmetom

Okoli pol petih popoldne sta se na Kongresnem trgu v Ljubljani sprla dva moška. Po naših podakih stara znanca, ki sta pogosto tam in ki sta se sprla zaradi povsem nepomembne zadeve, verjetno pa je bil posredi tudi alkohol. Eden od njiju je prijel za oster predmet, verjetno nož in drugega huje poškodoval. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili o sporu obveščeni ob pol petih in da je znani storilec poškodoval 53-letnega moškega.