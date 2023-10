V občini Škofja Loka in mestni občini Kranj (MOK) se zavzamejo za krepitev kolesarske infrastrukture in občane spodbujajo h kolesarjenju kot trajnostni obliki mobilnosti. V Škofji Loki so letos uredili novo kolesarsko pot od središča mesta do železniške postaje, tamkajšnji polni kolesarnici pa se bo v prihodnje pridružila še nova shramba koles, v kateri bodo varna tudi dražja in električna kolesa. »Za spodbujanje kolesarjenja je ključno, da je kolesarska infrastruktura varna in kot taka že promotorka kolesarjenja. Današnje odprtje trase Škofja Loka–Virmaše je začetek povezav v mestu in med vsemi sosednjimi občinami, kot si jih naše občanke in občani zaslužijo,« je ob slavnostnem odprtju nove kolesarske poti med škofjeloško in kranjsko občino na meji med obema občinama v Svetem Duhu na Sorškem polju dejal škofjeloški župan Tine Radinja.

Po županovih besedah si v občini prizadevajo, da bi kolesarjenje postalo običajen način mobilnosti za otroke in mladino na poti v šolo ter za odrasle na poti na delovna mesta. Za projekt nove kolesarske trase, s katerim v ospredje postavljajo tako pešce in kolesarje kot večjo uporabo javnih prevoznih sredstev, so v okviru Razvojne agencije Sora (RAS) prejeli sredstva od države in Evropske unije. »Z označitvijo Loškega kolesarskega omrežja je poskrbljeno, da se kolesarji na trasi lažje orientirajo, medtem ko nadgradnja sistema izposoje koles eKOLOka omogoča, da si vsak lahko privošči kolo za uporabo,« je poudaril direktor RAS Gašper Kleč.

Znatna rast izposoje koles

Da je nova kolesarska povezava v sosednji Škofji Loki dobrodošla novica tudi za Kranj, je poudaril župan MOK Matjaž Rakovec.Kot je pojasnil, sta obe občini del sistema Gorenjska bike, kar pomeni, da si je mogoče kolo izposoditi v eni in ga vrniti v drugi občini. V Kranju po besedah župana opažajo znatno rast uporabe sistema KRsKOLESOM, samo v septembru so našteli 10.000 izposoj, pridobitve, kot je nova kolesarska povezava Škofja Loka–Virmaše, pa bodo še dodatno prispevale k rasti in trajnosti mobilnosti.

Rakovec je prepričan, da bodo imeli ljudje precej manjše potrebe po avtomobilih, ki so ogromen strošek, če bodo v mestih zgradili dovolj kolesarskih stez in če bodo dobili drugi tir ter uredili dobre železniške povezave in avtobusni promet. Optimistični so tudi na direktoratu za prometno politiko na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. »Ob gradnji drugega tira je v načrtu, da bi vzporedno z železnico potekala tudi nova kolesarska povezava. Takšne kolesarske povezave so namreč vedno hitre, položne, udobne in varne, saj železnica nima uvozov in križišč. Po takšnih povezavah se tudi manj izkušeni kolesarji, otroci in starejši lahko vozijo na daljše razdalje,« je sklenil Tadej Žaucer z omenjenega direktorata, kjer si prizadevajo, da bodo železniške postaje postale ključne točke z najkakovostnejšo infrastrukturo in storitvami v vsakem mestu.