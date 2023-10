Vodstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih reprezentativnih sindikalnih central so včeraj sporočila, da o tem, da je kar naenkrat v igri za sprejetje v vladi samo del osnutka novele zakona o delovnih razmerjih, ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi, niso bili obveščeni.

Kot je opozorila predsednica ZSSS Lidija Jerkič, ne razumejo, zakaj bi vlada s takšno potezo odrekla pravice delavcem, posegla v njihov položaj, kljub temu da rešitve, o katerih so na Ekonomsko-socialnem svetu potekala intenzivna pogajanja zadnjih deset mesecev, ne predstavljajo velikega oziroma nikakršnega finančnega stroška za delodajalce. Če se bodo te informacije izkazale za resnične, sindikati napovedujejo, da v pogajanjih o osnutku novele zakona o delovnih razmerjih ne bodo več sodelovali, temveč bodo dialog preselili na druga mesta, »na način, ki je bolj učinkovit in krajši«, je napovedala Lidija Jerkič.

Do napovedane poteze vlade, ki naj bi jo predsednik vlade Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič delodajalcem sporočila na srečanju v začetku tedna, je bil oster tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. »Predsednik vlade je pokleknil in se v celoti postavil na stran delodajalcev in kapitala,« je dejal in dodal, da je ob tem s prstom pokazal sindikatom, kako je treba ravnati, če želiš biti uspešen, oziroma »ne trudite se z dialogom, če vidite, da pri meni zaleže samo izsiljevanje«. »Oskubljena verzija bi pomenila pljunek v obraz vsem tistim, ki smo se deset mesecev trudili pri usklajevanju, da bi našli strokovne rešitve, ki bodo zdaj očitno romale v predal,« je bil kritičen predsednik Pergama Jakob Počivavšek. Podpredsednik Solidarnosti Albert Pavlič pa je ocenil, da so delodajalci že od samega začetka minirali pogajanja o noveli zakona: »Polni so bili ust, morale, etike, načel in vrednot, ko pa je treba zaščititi sindikalnega zaupnika, kar jih ne stane niti en evro, pa o tem nočejo slišati.« Usklajeni predlog novele je predvidel prostovoljni štiri- ali šesturni delovnik, pravico do odklopa in do 48-urnega počitka, omejevanje prekarnosti, rešitve za povečanje varnosti delavskih predstavnikov in za preprečevanje zlorab na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo, izenačenje delovnopravnih pravic rejnikov ter določbe v zvezi s fleksibilnejšo možnostjo dela od doma.