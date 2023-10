Vzporedni svet​

Človek bi mislil, da je v Ameriki vse drugače. Da tam vsi cenijo delo in delodajalca, da je delo taka vrednota, da se ne igraš z njo. Tako je vsaj razumeti veliko večno naših podjetnikov in šefov, ki so odprli vrata svojih ali »svojih« podjetij, da imajo delavci kje uresničevati to cenjenje dela, potem pa so še nehvaležni šefom. Najraje imajo tisto famo, da pri nas vlada ozračje, da se »bolj splača biti na zavodu za zaposlovanje kot pa delati«. Hja, pri nekaterih mezdnih dajalcih skoraj zanesljivo, pa težava (običajno) ni v previsokem nadomestilu na zavodu.