Real Madrid je na papirju favorit, vendar v nogometu so vedno možna presenečenja, saj je v finalu le ena tekma in odloča dnevna forma, v kateri je potrebno biti dobri dve uri. Madridčani so v izločilnih bojih proti Leipzigu, branilcu naslova Manchester Cityju in Bayernu hodili tudi po robu izpada, a so se vedno rešili, ker imajo v klubskem DNK, kako zmagovati tudi takrat, ko ne blestijo in niso boljši na igrišču. V letošnji sezoni lige prvakov je Real še brez poraza. Ključni mož Reala je 64-letni trener Carlo Ancelotti, ki ima izkušnje, kako osvajati ligo prvakov kot igralec (dva naslova z Milanom) in trener (po dve lovoriki z Milanom in Realom Madrid). Njegova največja odlika je, da ga ni povozil čas kot številne strokovnjake v sedmem desetletju življenja, predvsem pa zna spretno voditi slačilnico s kopico zvezdnikov, da so na koncu dneva zadovoljni vsi. Odlika Reala je vrhunska telesna in psihična pripravljenost, saj igra najbolje in dela preobrate za zgodovino v zaključkih tekem.

​Ancelotti: To je najboljša ekipa, ki sem jo imel v karieri

»Hvaležen sem igralcem, ki so trdo delali, da smo pred najpomembnejšo tekmo v sezoni. So skromni in predani delu. Menim, da je to najboljša ekipa, ki sem jo imel v karieri,« je povedal Carlo Ancelotti, ki je imel med sezono veliko težav s poškodbami (Alaba, Militao, Courtois, Vinicius Junior, Bellingham, Camavinga...), a se to na igrišču ni poznalo. V tednu pred tekmo je za gripo zbolel vratar Lunin, zato so ga umaknili iz ekipe, da virusa ne bi širil po slačilnici in je treniral doma. Ukrajinca, ki je bil na začetku sezone šele tretji vratar kluba, nato pa izvrstno branil na 31 tekmah, Courtois pa le na štirih, ni bilo na letalu, s katerim je ekipa v četrtek zvečer z enourno zamudo dopotovala v London, ampak bo priletel danes in bo na klopi. Aduta Ancelottija sta izjemna mirnost ob igrišču in spoštovanje tekmecev. »Ne razmišljamo o tem, da smo favoriti. Vse je podrejeno naši zbranosti za tekmo z nasprotnikom, ki je zasluženo v finalu, potem ko je izločil močne ekipe PSV Einhoven, Atletico Madrid in PSG. Odlike Borussie so kakovost, zagnanost in pravi odnos. Ni dvoma, da bomo morali garati in se bojevati, kot se je treba v vsakem finalu. Verjetno bomo tudi trpeli, a to so tekme, v katerih uživamo in naše zmage niso naključne,« je napovedal Ancelotti in razkril, da si bo na dan tekme za kosilo privoščil lososa, testenine in brokoli, nato pa enourni spanec.

Tekma bo posebna za 20-letnega angleškega reprezentanta Juda Bellinghama, ki se je lani poleti prav iz Dormunda, kamor je pri 17 letih prišel iz Birminghama, za dobrih sto milijonov evrov odškodnine preselil v Madrid. V španski prestolnici se je izvrstno znašel in na 40 tekmah, čeprav je vezist, dosegel 23 golov, s katerimi je nadomestil odhod napadalca Benzemaja. »To bo velika tekma, saj bom prvič igral v finalu lige prvakov, tekmec pa bo moj prejšnji klub. To je bolje od celo najbolj norih sanj. V Madrid sem prišel, ker hočem zmagovati in osvajati lovorike, obenem pa imam za soigralce kopico vrhunskih nogometašev,« je napovedal Jude Bellingham, ki je v tako dobri formi, da lahko igra na različnih položajih.

​Terzić: Za osvojitev lovorike moramo premagati prvake

Borussia Dortmund je s prebojem v finale presenečenje sezone. Nazadnje je igrala v finalu lige prvakov leta 2013 prav na Wembleyju in izgubila z Bayernom z 1:2, lovoriko pa je osvojila leta 1997 po zmagi nad Juventusom. Od generacije pred 11 leti imata v ekipi še vedno pomembno vlogi Matts Hummels in legenda kluba Marco Reus. Glavni avtor letošnje sanjske zgodbe Borussie je 41-letni trener Edin Terzić, Nemec s koreninami na Hrvaškem (mama) in BiH (oče), ki je večino igralske kariere preživel v amaterskih klubih v nemških nižjih ligah, je pokazal veliko trenerskega talenta in zagnanosti. Njegova kariera je dobila pospešek, ko je spoznal Slavena Bilića, ki ga je vzel za pomočnika v Bešiktaš in West Ham. Borussio s presledki vodi zadnja štiri leta in je ostal trener, čeprav je leta 2023 zapravila naslov nemškega prvaka v zadnjem krogu in letos bundesligo končala šele na petem mestu. Pred odpovedjo so ga rešili evropski uspehi.

»Vse skupaj je nadrealno. Glede na to, kaj vse smo doživeli v sezoni, smo zasluženo v finalu. Nismo favoriti, vem da bo zelo težko, a imamo priložnost osvojiti nekaj izjemnega. Finale je le ena tekma, zato je v njej možno vse. Tekmo lahko odločijo tudi enajstmetrovke. Če želiš osvojiti lovoriko, moraš premagati tudi prvake. Tokrat bo tekmec največji prvak tega tekmovanja. Real ni izgubil že osem finalnih tekem zapored, a zdaj je edino pomembno, kaj se bo zgodilo v drevišnjem. Zdaj smo na potezi mi,« je bil jasen Edin Terzić. Največji aduti Borussie so jeklena obramba (brez prejetega gola proti PSG v polfinalu), protinapad in prekinitve. Udarna sila v protinapadih sta izjemno hitra Karim Adeyemi in Sancho, ki z vtekanji v prazen prostor povzročata nemir v vrstah tekmeca. Borussia bo imela premoč v višini, saj ima kar tri igralce z višino več kot 190 centimetrov, napadalec Niclas Füllkrug, s 3 goli na 12 tekmah najboljši strelec Borussie v ligi prvakov, ter centralna branilca Mats Hummels in Nico Schlotterbeck.

Verjetni postavi: Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kross, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior. Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterback, Maatson, Can, Sabitzer, Adeyemi, Brand, Sancho, Füllkrug.

Vinčić bo zaslužil 10.000 evrov Glavni sodnik finala bo Slovenec Slavko Viničić, ki bo prvič v karieri sodil Realu Madrid. Borussia Dortmund ima nanj lepe spomine, saj je letos sodil povratno tekmo četrtfinala lige prvakov, na kateri so Nemci izločili Atletico Madrid. Za sojenje finala bo Vinčić prejel 10.000 evrov. Pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bosta prejela po 3000 evri, glavni sodnik za VAR Nejc Kajtazović 4000 evrov, pomočnika za VAR Rade Obrenović in Italijan Massimiliano Irrati po 2000 evrov ter četrti sodnik, Francoz Francois Letexier 1500 evrov. Za primerjavo. Če igralci Reala osvojijo trojček (španski superpokal, špansko prvenstvo, ligo prvakov), jim je klub obljubil posebno nagrado 1,4 milijona evrov.