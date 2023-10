Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek na televiziji Prva TV napovedal, da bo uslišal opozicijo in bo za 17. december razpisal predčasne parlamentarne volitve. Zadnje so bile aprila lani, ko je zmagala Vučićeva Srbska napredna stranka (SNS), a izgubila 68 sedežev v parlamentu ter absolutno večino.

Napoved predčasnih volitev prihaja sredi razgretih domačih, regionalnih in mednarodnih razmer. Vučić in njegova oblast so tarča posebej hudih kritik od maja letos, ko je bilo v strelskem napadu mladoletnika na beograjski osnovni šoli ter dan zatem v Smederevu in Mladenovcu ubitih devetnajst ljudi, od teh deset otrok. Odtlej potekajo v Beogradu in drugih mestih tedenski protesti pod sloganom Srbija proti nasilju – jutri bo 24. po vrsti – na katerih so sodelujoči oblastem postavili sedem zahtev, med drugim zamenjave na vrhu policije, obveščevalnih služb, nacionalne televizije in nadzornega organa za elektronske medije ter zaprtje televizij in tiskanih medijev, ki promovirajo nasilje.

Del opozicije, ki podpira proteste, pa je septembra Vučiću uradno izročil zahtevo za predčasne parlamentarne volitve in volitve v Beogradu (kjer je opozicija najmočnejša) do konca leta. Zahtevali so tudi, da hkrati ne potekajo regionalne volitve v Vojvodini. Gre za logiko, da bi se SNS v tem primeru odrezala precej bolje kot v primeru ločenih volitev, ker bi povsod nastopila z enotno listo na čelu s svojimi najmočnejšimi imeni, tudi Vučićem, ki je sicer odstopil s položaja vodje stranke, a vleče vse niti v oblasti kljub temu, da je predsedniška funkcija bolj protokolarna. Vendar Vučić opozicije ni uslišal: napovedal je razpis parlamentarnih volitev, hkrati pa volitev v Beogradu in pokrajinske v vojvodinsko skupščino. Hkrati bodo lokalne potekale še v približno šestdesetih mestih in občinah.

Opozicija strnjuje vrste

Do napovedi volitev prihaja tudi v času največje zaostritve med Beogradom in Prištino v zadnjem času, ko je v spopadih oborožene skupine kosovskih Srbov s kosovsko policijo umrl en njen pripadnik in trije napadalci. Dogodki so vzbudili bojazen pred stopnjevanjem konflikta, ki bi se lahko hitro razširil po regiji, porodile so se tudi ideje o sankcijah proti Srbiji, ki je tudi mednarodno na prepihu med zahodom in vzhodom, ker ni uvedla sankcij proti Rusiji.

»Ljudje morajo povedati svoje. Ljudje so nosilci suverenosti. Oni odločajo, kakšne politike hočejo, in s tem nimam nobenih težav. Če dobimo zaupanje ljudi, dobro. Če ne, bo vladal kdo drug,« je dejal Vučić, ki mora volitve razpisati do 2. novembra, če naj bodo 17. decembra.

Srbska opozicija je septembra podpisala dogovor o predvolilnem sodelovanju s ciljem enotnega nastopa, kar je verjetno edini način, da premaga SNS. Ta je nastala leta 2008 z odcepitvijo od radikalov Vojislava Šešlja, največja parlamentarna stranka pa je od leta 2012.

V Tirani vrh Berlinskega procesa V ponedeljek bo v Tirani potekal vrh berlinskega procesa med šestimi zahodnobalkanskimi kandidatkami za članstvo v Evropski uniji in nekaterimi njenimi članicami, ki ga je leta 2014 sprožila tedanja kanclerka Angela Merkel. Sledilo je več vrhov voditeljev sodelujočih držav, tokratni v Albaniji pa bo prvič potekal zunaj EU. Udeležba bo visoka. Poleg voditeljev Albanije, Črne gore, Severne Makedonije, BiH, Srbije in Kosova bodo v Tirani nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta Charles Michel pa voditelji Avstrije, Hrvaške, Italije, Velike Britanije, Poljske, Grčije, Bolgarije, Španije kot predsedujoče Svetu EU in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Vrh je namenjen tako politični spodbudi šesterici za krepitev reform za približevanje EU kot praktičnim projektom sodelovanja od energetike do infrastrukture in nižanja cen mobilnega gostovanja.