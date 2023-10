Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so v poostrenem nadzoru preverjali kršitve več zakonov, poudarek pa je bil na ugotavljanju dela na črno. Opravili so postopke s 16 tujci, ki so opravljali delo za pravno osebo iz Avstrije. Gre za državljane Moldavije, Ukrajine, Italije in Romunije.

Tujci so delo opravljali brez prijav v obvezna zavarovanja in brez ustreznih soglasij za delo v Sloveniji. Državljanom Moldavije in Ukrajine, ki imajo urejeno prebivanje v drugi članici EU, so na podlagi zakona o tujcih izrekli globe in jih napotili, da naj Slovenijo takoj zapustijo.

Nadzor pri državljanih Italije in Romunije, ki določb zakona o tujcih sicer niso kršili, so pa kršili določbe zakonodaje, ki ureja delo tujih pravnih oseb in delo na črno, pa je izvedel inšpektorat za delo.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno. O zbranih obvestilih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.