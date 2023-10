Kot poroča britanski Guardian, je na londonski podzemni železnici že izbruhnil preplah zaradi posteljnih stenic. Londončani na družbenih omrežjih opozarjajo, da te dni javnega prevoza zaradi strahu sploh ne uporabljajo več. Družbe, ki upravljajo z javnim prometom v mestu, sicer trdijo, da porasta stenic ne opažajo, vendar kljub temu izvajajo preventivne akcije. O tem, ali je v Združenem kraljestvu trenutno res več stenic kot kot običajno, si niso enotni niti strokovnjaki za deratizacijo.

Podjetje Rentokil, ki se ukvarja z dezinsekcijo, je sicer res poročalo o 65-odstotnem povečanju. Solastnik podjetja Bed Bug Specialist Lyuben Kiryakov pa je opozoril, da čeprav so v zadnjih nekaj tednih zaradi večjega števila medijskih poročil o posteljnih nadlogah res zaznali večje število klicev, to ne pomeni tudi, da je stenic v resnici več. »Prejeli smo veliko prošenj za preglede domov, kjer pa stenic nismo našli. Menim, da so ljudje zgolj panični,« je kritičen do meščanov. Družbeni mediji še dodatno podpihujejo strahove, kar lahko pojasni tudi dejstvo, da se je ta teden v Združenem kraljestvu povečalo število iskanj v Googlu za stenice, medtem ko napetosti na vlakih in ulicah naraščajo.

Po družbenih omrežjih že krožijo posnetki stenic

Prebivalci so prepričani, da so posteljne stenice v mesto prepotovale s hitrimi potniškimi vlaki Eurostar, ki skozi predor pod Rokavskim zalivom redno vozijo na relaciji Pariz-London. V družbi sicer trdijo, da na svojih vlakih niso opazili povečanega števila stenic, vsa priporočila o higienskih težavah pa obravnavajo zelo resno. Na vlake naj bi že poslali ekipe čistilcev, ki bodo te tudi razkužili. Kot še mirijo v Eurostarju, tekstil na vlakih redno čistijo, kar pomaga pri odstranjevanju stenic. Pripravili so tudi preventivno kampanjo za odkrivanje stenic.

The Mayor of London has said that there's a real concern of the possibility of bed bugs on London's public transport! pic.twitter.com/aGXShsEr5Q — Good Morning Britain (@GMB) October 10, 2023

Tudi v družbi Transport for London, ki upravlja z javnim potniškim prometom, trdijo, da niso zaznali nobenega izbruha žuželk, vendar kljub temu pozorno spremljajo stanje. Tiskovni predstavnik družbe je za Bloomberg News povedal, da izvajajo »stroge in temeljite čistilne akcije, ki dokazano delujejo tako v notranjosti vlakov kot tudi na zunanjih površinah«.

BED BUGS ARE IN LONDON I REPEAT BED BUGS ARE IN LONDON pic.twitter.com/MGHebj6Ts0 — eth*hope suspended (@hopexrih) October 7, 2023

Neka prebivalka se je posnela, kako je pohodila stenico, medtem ko je čakala na postaji Kennington, uporabnik TikToka pa je objavil posnetek, na katerem je videti, kako mu po hlačah med vožnjo s podzemno železnico leze stenica. »Ta stenica je na kavbojke odložila že 400 jajčec,« je komentiral drug uporabnik.

Ljudi zdaj poskuša pomiriti tudi londonski župan Sadiq Khan. Kot poudarja, so že sprejeli vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo preprečili invazijo stenic, sodelovali pa bodo tudi s »prijatelji v Parizu«.