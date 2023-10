Slovenska teniška igralka Kaja Juvan (99. na svetovni lestvici) v osmini finala turnirja v Seulu ni upravičila vloge favoritinje, saj je izgubila dvoboj proti Kitajki Yue Yuan (128.), ki se je prvič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirja WTA serije 250. Ljubljančanka podobno kot v prvem krogu ni blestela z igro, v prvem nizu je enkrat izgubila svoj servis, kar je bilo dovolj za zmago tekmice s 6:4. V drugem nizu se Kaja Juvan ni počutila dobro, tako da je dvoboj, potem ko je v drugem nizu drugič izgubila začetni udarec, pri zaostanku z 1:4 predala. Kot že nekajkrat v sezoni je Slovenka zapravila priložnost, da bi igrala v zaključnih dvobojih turnirja WTA.

Osrednja teniška vest včerajšnjega dne je bila, da je Craig Tiley, direktor OP Avstralije, prvega koledarskega turnirja največje četverice v Avstraliji, v oddaji The Today Show dejal, da se Rafael Nadal januarja prihodnje leto v Melbournu​ vrača na teniška igrišča. Španec je nazadnje igral prav v Avstraliji, kjer se je poškodoval. Bližnja preteklost kaže, da moramo biti z novicami okrog vrnitve Nadala pazljivi. Spomnimo, kako so v peščeni sezoni direktorji turnirjev napovedovali Nadalovo vrnitev, kar je španski igralec zanikal, resnost poškodbe pa kaže dolgotrajnost rehabilitacije. Informacij direktorja turnirja v Melbournu ni mogel potrditi Nadalov predstavnik Benito Perez-Barbadillo, ki je odgovoril, da trenutno ne more še ničesar konkretnega povedati o prihajajočem urniku španskega zvezdnika.

Odzval se je Đoković

Nadal je med odsotnostjo večkrat dejal, da si želi, da bi igral vsaj do olimpijskih iger v Parizu. Pariška metropola ima posebno mesto v njegovem srcu, saj je OP Francije osvojil kar 14-krat, tudi olimpijski turnir pa bo potekal na peščenih igriščih Rolanda Garrosa. »Kadar koli se bom vrnil na peščena igrišča, če se seveda bom, bom pripravljen tako, da bom lahko osvojil vsak turnir, na katerem bom nastopil,« je odločno med rehabilitacijo napovedal Rafael Nadal. Španec je v zadnjih tednih dejal, da njegov trening v večini poteka v centrih za fitnes, da pa si močno želi biti tako telesno pripravljen, da bo lahko na igrišču opravil trening z maksimalno obremenitvijo. Nadal je prejšnji mesec prvič po 20 letih izpadel iz najboljše stoterice teniških igralcev. Padel je na 240. mesto, a je upravičen do zaščitene uvrstitve, ker je bil poškodovan in ni tekmoval vsaj šest mesecev.

Med Nadalovo rehabilitacijo so pred dnevi odmevale njegove besede, ki jih je namenil Novaku Đokoviću. Potem ko je Srb v New Yorku osvojil svoj 24. turnir največje četverice, je Majorčan izjavil, da bi bil Đoković frustriran, če ne bi izboljšal rekorda po številu zmag na turnirjih za grand slam, medtem ko bosta on (osvojil je 22 lovorik) in Roger Federer (20) živela lažje. Ta teden je imel Srb intervju v Blicu, v katerem ni prilival olja na ogenj. »Tako o Nadalu kot Federerju ne želim govoriti negativno, saj ju zelo cenim. Vsak ima svoje mnenje, ki ga spoštujem. Na svoje dosežke pa sem ponosen,« je diplomatsko odgovoril Novak Đoković.

Poraz Carlosa Alcaraza

Za presenečenje na moškem turnirju serije masters v Šanghaju je poskrbel Ben Shelton, ki je z 2:6, 6:3, 7:6 (5) ugnal Jannika Sinnerja, zmagovalca turnirja minulega tedna v Pekingu. Američan je nase opozoril pred slabima dvema mesecema, ko se je na OP ZDA v New Yorku prebil v polfinale. »Neverjetno je, kakšno vzdušje pripravijo gledalci v Šanghaju. Popolnoma sem prevzet, saj sem pred letom in pol igral še na ameriški univerzi, pred enim letom pa sem se prebijal na turnirjih serije challenger,« se je veselil 21-letni Ben Shelton. »Zelo sem samozavesten. Vem tudi, da sem odlično fizično pripravljen, zato mi dolgi dvoboji pomenijo izziv in se jih ne bojim. Imam občutek, da sem končno našel svojo igro, s katero sem konkurenčen najboljšim na svetu,« je pristavil Američan.

Potem ko sta v Šanghaju že izpadla finalista Pekinga Daniil Medvedjev in Jannik Sinner, se je včeraj poslovil še prvi nosilec. Carlosa Alcaraza je v četrtem medsebojnem dvoboju s 5:7, 6:2, 6:4 prvič ugnal Bolgar Grigor Dimitrov, ki je na turnirju številnih presenečenj Špancu prizadejal šele četrti letošnji poraz na turnirjih serije masters.