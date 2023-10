Slab sistem nujne medicinske pomoči

Zadnji podatki ZZZS za obdobje prvih osmih mesecev letošnjega leta 2023 kažejo na več kot 67 milijonov € primanjkljaja (vir: Dnevnik, 9. 10. 2023). Ta številka se bo po ocenah ZZZS do konca leta povzpela na dobrih 85 milijonov €. Po enostavni kmečki logiki, če to preslikamo v človeška življenja, je to 43 prezgodnjih smrti (2 mio €/življenje po oceni EK). V tujini investirajo milijone € v skrajševanje odzivnega časa reševalcev na terenu. Ker se zavedajo, da investicija v učinkovit sistem NMP državi prinese prihranek. Vsaka minuta, ko reševalci prej pridemo do bolnika/poškodovanca, se kasneje prikaže kot prihranek, ker je krajše ležanje na intenzivni negi, krajše zdravljenje, krajša rehabilitacija … Torej, če bi pri nas posodobili sistem NMP in HNMP, bi na ta račun vsak teden rešili vsaj eno življenje – pa tega ne govorim na pamet. Država bi investirala, na koncu pa požela profit. Dejstvo pa je, da državo obvezuje zaveza iz koalicijske pogodbe, ki govori o ureditvi oziroma modernizaciji helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Zakaj se to ne realizira, pa žal nisem pravi naslov.