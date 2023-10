Slabih 19 km pred ciljem 169 km dolge trase po makadamskih cestah v okolici Trevisa je Mohorič ostal sam v ospredju. Na klancih je hitro pridobil prednost ter se kljub padcu v zadnjih treh kilometrih veselil naslova svetovnega prvaka v drugi izdaji tekmovanja, ki vse bolj pridobiva na veljavi in priljubljenosti.

That was hell of a ride for Mohoric, he clearly had no idea about the size of the gap he’d ridden #Veneto2023pic.twitter.com/Iwe8Gf7dXX