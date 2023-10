Vonj po zimskih športih je vse bolj izrazit tudi onkraj Luže. V noči na 11. november po slovenskem času se tako začenja tudi poklicna hokejska liga NHL, zato potekajo še zadnje pripravljalne tekme, na katerih skušajo pripravljenost dvigniti na želeno raven. Med bolj aktivnimi posamezniki je tudi slovenski hokejist Anže Kopitar, za katerega bo to že 18. sezona v ligi NHL. Slovenec se je poleti pripravljal na Bledu, v Los Angelesu in prvič tudi v Avstraliji. »Izkušnja je bila zelo dobra zame osebno in tudi za ekipo. Čez poletje smo dobili nekaj novih igralcev, dobro je bilo iti na to potovanje, da vse lepo spoznaš, da se novi fantje aklimatizirajo v našo ekipo. En teden smo preživeli v Avstraliji, sama izkušnja je bila super. Obe tekmi sta bili zelo zanimivi za domačine, ki so prvič gledali NHL tekmo v Avstraliji. Če potegnemo črto, je bila to zelo lepa izkušnja za nas in uspeh tudi, kar se tiče hokeja v Avstraliji,« je dejal Anže Kopitar.

Kopitarjeva kariera gre v pravo smer

Kot vse kaže, zna biti LA Kings njegovo prvo in hkrati tudi zadnjo moštvo, za katerega bo v ZDA igral, saj je podaljšal pogodbo še za dve sezoni. »Tega sem zelo vesel. Velikokrat sem povedal, da bi zelo rad kariero končal v Los Angelesu in se tam tudi upokojil. Moja kariera grev pravo smer. Bomo videli, kaj se bo dogajalo čez tri leta, ali bo čas za pokoj ali ne. Sem pa zelo vesel, da bom v Los Angelesu še naslednje tri sezone,« še pravi najboljši slovenski hokejist, ki je prepričan, da imajo dobro ekipo, pa čeprav so jih med drugimi zapustili Alex Iafallo, Sean Durzi in Joonas Korpisalo. »Mislim, da smo boljši, kot smo bili lani. Vsi smo zelo veseli in komaj čakamo, da se sezona začne. Ekipa je na papirju videti zelo dobro, a je treba to s papirja prenesti na led. Mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar je vodstvo ekipe naredilo čez poletje,« še dodaja Slovenec, ki dobro ve, kako je osvojiti Stanleyev pokal. Še več, prepričan je, da ga lahko ponovno osvojijo, saj v moštvu vidi velik potencial. »Pot bo težka, a imam zaupanje v naše trenerje, igralce, da se to lahko zgodi. To je bil edini razlog, zakaj sem se odločil, da še podaljšam pogodbo. V naslednjih nekaj letih mislim, da bomo imeli še dobre možnosti, da se znova povzpnemo na vrh.« In kdo je po njegovem favorit številka ena za naslov? »Vegas je prvak, branili bodo naslov. Edmonton je zelo dobra ekipa, v zelo dobro ekipo se razvija Vancouver. Colorado, New Jersey in New York so vse ekipe, ki lahko spišejo svojo pravljico. Mi bomo skušali napisati svojo pravljico s srečnim koncem. Kakšna bo sezona, kako se bo vse skupaj odvilo in odvijalo pa bomo videli. Mislim, da preveč naprej ne smemo gledati. Potrebno se je osredotočiti na začetek in priti v končnico. Ko prideš tja, pa se začne pisati nova zgodba, novo poglavje. A do takrat je še daleč, do tja moramo še najprej priti,« zaključuje 36-letni Jeseničan.

Napovedi o favoritih so nehvaležne

Zadnja sezona se je končala 14. junija, Vegas pa je takrat z zmago z 9:3 in skupnim izidom v finalu s 4:1 odpravil Florido. Za otvoritev letošnje bosta poskrbela Tampa Bay in Nashville, v zadnji tekmi uvodnega večera pa bodo prvaki iz Las Vegasa pred dvobojem s Seattlom na slovesnosti pod strop svoje dvorane dvignili prapor zmagovalca tega tekmovanja. V prihajajoči sezoni se konec oktobra na sceno vrača klasika na prostem, pomerila se bosta kanadska tekmeca Calgary in Edmonton, prizorišče bo stadion Commonwealth v Edmontonu, sicer dom ekipe ameriškega nogometa Edmonton Elks, ki lahko sprejme 56.000 gledalcev. Sredi novembra bo liga NHL gostovala tudi v Evropi, del svetovne serije v Stockholmu bodo tokrat Detroit, Ottawa, Minnesota in Toronto. Zvezdniški konec tedna oziroma tekma All Star bo na sporedu konec februarja, gostitelj pa bo Toronto. Sledili bosta še dve posebni tekmi na prostem, ki so ju v ligi poimenovali stadionski niz (Stadium Series). Prizorišče bo stadion MetLife v New Jerseyju (82.000 sedežev), udeleženci teh tekem pa New Jersey in Philadelphia ter newyorška tekmeca Rangers in Islanders.

Napovedi o favoritih so včasih tudi za tiste, ki so močno vpeti v NHL, nehvaležne. Nenazadnje je nepredvidljivost športa potrdil Boston, ki je najprej postavil rekord po številu točk v rednem delu lige, potem pa izpadel v prvem krogu končnice. A skorajda pri vseh napovedih je v ospredju tudi Edmonton, predvsem zaradi zvezdnika Connorja McDavida. »Čaka nas 82 tekem rednega dela, preden imaš možnost za karkoli odmevnega. To je maraton,« je dejal kapetan Edmontona, ki je bil nazadnje prvak leta 1990, poleg McDavida pa je adut moštva še Leon Draisaitl, nemški hokejski zvezdnik, ki pravi: »Pripravljeni smo narediti vse za zmago. Sam se počutim tako, moji soigralci tudi, pravzaprav mislim, da celotna liga tako gleda na nas.« Čeprav ga nihče ne šteje med glavne favorite, pa bodo številni ljubitelji hokeja pozorno spremljali tudi Chicago. Moštvo, ki je v prejšnji sezoni ostalo brez končnice, ima namreč močnega aduta, Connorja Bedarda, ki je bil prva izbira na zadnjem naboru lige. Star je vsega 18 let, pred njim pa naj bi bila svetla prihodnost.

