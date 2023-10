»Pomembno bo, da ostanemo močni in osredotočeni, ko bodo Američani servirali, saj gre za izredno agresivno ekipo izza servisne črte. To bo prva stvar. Naša potrpežljivost in trenutki, ko bodo tekmeci pod pritiskom, do česar jih bomo morali pripeljati, bodo prav tako pomembni. Moramo narediti največ, kar je mogoče, da bodo kar najbolj pod pritiskom. Tako kot vsaka ekipa, tudi Američani lahko v takih situacijah delajo napake in to moramo izkoristiti,« je pred dvobojem do petega kroga dveh neporaženih ekip, način, kako priti do nove zmage, s katero bi si slovenska reprezentanca na stežaj odprla vrata Pariza, pojasnil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Toda že pred tekmo se je slovenski načrt deloma podrl, kajti Cretu ni mogel računati na obolelega kapetana Tineta Urnauta, ki ga sploh ni bilo v ekipi. Žiga Štern, ki ga je zamenjal, tokrat ni bil tako razpoložen kot v tekmi proti Egiptu, prav tako ne Rok Možič in v prvem nizu tudi ne Klemen Čebulj. Za nameček so imeli slovenski sprejemalci vse preveč težav na sprejemu, za boljši izid pa je slovenski reprezentanci ob boljšem sprejemu in napadu manjkal tudi prodornejši začetni udarec. Če k temu dodamo še to, da so v štirih nizih dosegli le šest blokov, Američani štiri več, so vzroki za prvi poraz v Tokiu popolnoma jasni. Zato pa je svojo priložnost na najboljši možni način izkoristil najmlajši član slovenske zasedbe Nik Mujanović, ki je bil z 12 točkami njen najbolj učinkovit igralec.

Mešani občutki Mujanovića

»Američani so na vrhu sveta, tako da smo pričakovali, da bo težka tekma. Sicer sem vesel, da smo se borili, da smo izborili drugi niz in da smo se trudili do konca, vsaj mislim, da nismo nehali igrati. Pojavili so se trenutki, ko smo naredili kakšne neumne napake, ampak to je vedno v odbojki. Nasploh so mešani občutki. Po eni strani ne morem biti zadovoljen s porazom, sem pa vesel, da sem izkoristil svojo priložnost, ampak bi bilo še veliko boljše, če bi zmagali,« je po tekmi dejal mladi Nik Mujanović, izkušenejši Jan Kozamernik pa ga je dopolnil: »Namesto da bi bili bolj sproščeni in z upanjem, da lahko naredimo nekaj dobrega, smo začeli pod velikim pritiskom in si naložili veliko delo. Na začetku se je to videlo, potem smo se malo sprostili. A še vedno je manjkala tista zanesljivost, še posebej v lahkih situacijah. Američani niso delali ničesar posebnega, dobro so igrali na hitre žoge na dober sprejem in se vedno bolj oddaljevali od nas. Treba je pozabiti to tekmo in se osredotočiti na zadnji dve tekmi turnirja.«

S 16 točkami (2 asa) je bil najbolj učinkovit Anderson, tri manj (1 blok) je k ameriški zmagi prispeval Torey Defalco, po deset pa blokerja Jeffrey Jendryk II (1 blok) in David Smith (3 bloke), šest (1 blok) Aaron Russell, po štiri Micah Christenson (1 as, 3 bloki) in Thomas Jaeschke (1 as) in tri (1 blok) Maxwell Holt. V slovenski reprezentanci se je z nekaj več kot 50-odstotno uspešnostjo v napadu in 12 točkami (1 blok) izkazal Mujanović, z 11 točkami (3 bloki, 2 asa) je bil učinkovit tudi Alen Pajenk, 11 točk je dosegel tudi Čebulj, vendar ob le 20-odstotnem napadu, sedem Štern (1 blok), šest Jan Kozamernik (1 as), štiri Možič in eno (1 blok) Planinšič.

Danes si že lahko zagotovijo Pariz

Prvi poraz slovenske reprezentance v Tokiu zanje še ni usoden. Ker so Japonci danes brez večjih težav premagali Srbijo, ki jim je bila enakovredna le v tretjem nizu, bo za Cretujeve izbrance že današnja tekma z Japonsko lahko odločilna. Z zmago bi si praktično že zagotovili uvrstitev na olimpijske igre, vendar jih čaka vse prej kot lahka naloga. Še zlasti, če spet ne bo mogel igrati Urnaut. V četrtfinalu zaključnega turnirja lige narodov je s 3:0 slavila trenutno četrta reprezentanca sveta, ki je v Gdansku na koncu osvojila tretje mesto. Nezaustavljiv je bil sprejemalec Yuki Ishikawa, ki tudi v Tokiu igra odlično. V primeru poraza bi imela Slovenija še en popravni izpit, in sicer jutri proti Srbiji. V tem primeru bi morali Američani s 3:0 premagati Japonsko, pa še to slovenski reprezentanci ne bi prineslo zanesljive uvrstitve v Pariz, saj bi odločala razlika v nizih, ki je zdaj na strani domače reprezentance.

Izidi 5. kroga skupine B: Turčija – Finska 3:2 (22, 23, -23, -23, 8), Tunizija – Egipt 2:3 (15, 13, -21, -27, -9), ZDA – Slovenija 3:1 (18, -21, 20, 18), Japonska – Srbija 3:0 (17, 14, 22), vrstni red: 1. ZDA 15 (15:2), 2. Japonska 12 (14:5), 3. Slovenija 12 (13:5), 4. Srbija 9 (10:7), 5. Turčija 5 (7:12), 6. Egipt 4 (8:13), 7. Finska 2 (5:15), 8. Tunizija 1 (2:15).