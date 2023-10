A vendarle se najde kaj. Tokrat bomo malo osvetlili dogajanje v nedeljo. Takrat se bo od severozahoda čez srednjo Evropo nad vzhodne Alpe in severni Balkan spuščala hladna fronta. Slovenijo bo dosegla ob severozahodnih višinskih vetrovih. Prodor bo hiter in vremenska motnja bo naše kraje le oplazila ter hitro nadaljevala pot naprej nad vzhodni in osrednji Balkan. Kadar nas vremenske motnje prehajajo ob višinskem severozahodniku, na južni strani Alp oslabijo in se lahko spet nekoliko okrepijo južneje od nas. Mi smo v nekakšnem zatišju neposredno za zidom Alp. Višji ko je zid, več zavetja nudi. In ker so na splošno proti vzhodu Alpe vse nižje, vremenska fronta tam manj oslabi, bolj pa nad zahodnim delom Slovenije in severno Italijo. Hladni zrak bo od severozahoda dotekal nad vzhodno Avstrijo, Češko, Slovaško in Madžarsko ter oplazil tudi Slovenijo.

Kako izrazito? Šlo bo na kilometre, bolj ali manj proti zahodu. Tudi časovno okno je odprto približno za šest ur prej ali kasneje. Ob tem se bo v višinah precej okrepil severozahodni veter, in če boste šli v hribe, boste to zagotovo občutili. Pri tleh bo seveda vetra manj. Pri prehodu čez Alpe in ko se bo zrak spuščal na južno stran, bo nastal fenski učinek in zračna masa se bo pri spuščanju segrevala. Kjer bo ta zrak prišel do tal, kjer bo zapihal severni ali severozahodni veter, se bo zato ozračje lahko precej segrelo in krajevno bodo možne precej visoke temperature – paradoks: ob dotoku hladnejšega zraka se bo segrelo. Bomo videli, ali bo presežen kakšen oktobrski rekord – ni izključeno. Ta učinek bo le prehoden, saj ko bo veter oslabel, bo prišla do izraza hladnejša zračna masa. A že v ponedeljek jo bo zamenjal toplejši zrak, ki bo k nam pritekal od jugozahoda. Epizoda bo torej kratkotrajna.