Nekaj pred osmo uro včeraj zvečer se je v Benetkah pripetila tragična prometna nesreča. Z mostu, ki prečka železniško progo in povezuje beneški okrožji Mestre in Marghera, je namreč kakih petnajst metrov v globino padel avtobus in zgorel. Vzrok nesreče ni znan. Umrlo je najmanj 21 oseb, med njimi pet Ukrajincev, hrvaški državljan, pa nemški in francoski, umrl pa je tudi voznik avtobusa iz Italije, poroča italijanski Corriere della Sera. Nesreča naj bi se zgodila na poti iz Benetk nazaj v bližnji kamp, od koder so turiste peljali na izlet. Po navedbah enega od reševalcev na terenu je bilo v avtobusu največ mladih.

Iz avtobusa reševali preživele

Po poročanju Rai News je bilo eden prvih na prizorišču nesreče delavec iz Gambije. »Iz avtobusa sem izvlekel tri ali štiri ljudi. Med njimi deklico. Rešil sem tudi psa,« je povedal 27-letni Boubacar Toure. Na pomoč mu je nemudoma priskočil sodelavec iz podjetja Fincantieri. Skupaj sta skušala rešiti čim več poškodovanih, ujetih v avtobus.

»Slišal sem glasno, močno zaviranje. Mislil sem, da je vlak. Sledil je glasen pok. Trk. To me je prestrašilo. Pogledal sem ven, videl dim in slišal krike na pomoč,« pa je za Gazzetino prve trenutke tragedije opisal Leonardo. Iz sobe je takoj odhitel na kraj nesreče. »Tam je vladala grozljiva, mrtvaška tišina, ni bilo več krikov. Skušal sem pomagati, a sta me, ker je avtobus še vedno gorel, ustavila prijatelj in policistka. Avtobus bi lahko eksplodiral,« je še dodal.

Brez znakov zaviranja

Vzrok nesreče še ni znan, glede na prve informacije pa na cesti niso odkrili sledi zaviranja, kar naj bi kazalo na to, da je 40-letni voznik, ki je v nesreči umrl, najverjetneje zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Njegovi sodelavci so v šoku. Voznika so opisali kot profesionalnega, strokovnega, avtobus je vozil sedem let.

»Še nikoli nisem videl toliko ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati,« je za Rai News dejal reševalec na terenu. Na kraju je bilo kakih 60 gasilskih vozil, gasilci so ob koncu izmene svoje delo nadaljevali.

Preverili bodo stanje mostu

Preiskovalci naj bi preverili tudi stanje približno 70 let starega mostu. Upajo, da bodo dodatne informacije dobili s posnetkov nadzornih kamer na območju. Italijanski notranji minister je poudaril, da bi lahko bilo smrtnih žrtev še več, saj je med 15 ranjenimi pet huje. V bolnišnici, kjer se zdravijo, imajo družine žrtev in poškodovanih na voljo psihološko pomoč. »Nocoj je našo skupnost prizadela tragedija. Sem brez besed,« je na Facebooku zapisal župan Benetk Luigi Brugnaro in mesto strmoglavljenja opisal kot »apokaliptično prizorišče«.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb — BNO News (@BNONews) October 3, 2023

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob dogodku izrazila globoko sožalje: »V stiku sem z županom Luigijem Brugnarom in Matteom Salvinijem, skupaj spremljamo novice o tej tragediji,« je dejala v izjavi. Javila se je tudi že predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dejala, da v trenutku globoke bolečine stoji ob strani italijanskim voditeljem.