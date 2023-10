Moštvi Leipziga in Manchester Cityja sta se nazadnje med seboj merili v lanski izvedbi lige prvakov, ko sta se srečali v osmini finala. Boljši so bili varovanci Pepa Guardiole, ki so na drugi tekmi povsem nadigrali rdeče bike iz Leipziga. Nerešljiva uganka za nemške branilce je bil Norvežan Erling Braut Haaland, ki je zabil kar pet od sedmih golov Otočanov. So se Benjamin Šeško, Kevin Kampl in soigralci od lani kaj naučili in jim bo uspelo zaustaviti trenutno najbolj vroč stroj za doseganje zadetkov?

Doma so drugačna ekipa

Nemci opozarjajo, da niso pozabili zadnje medsebojne tekme, a optimizem iščejo v tem, da so že v pretekli sezoni v Manchester potovali s pozitivnim izidom 1:1. V sezoni 2021/22, ko so se z meščani prav tako merili v skupinskem delu, pa so jih na stadionu Red Bull arena celo premagali z izidom 2:1. »Spomin na zadnjo tekmo je še zelo živ. Ampak doma smo drugačna ekipa. Komaj čakam tekmo, kjer bomo igrali na zmago. V nasprotnem primeru pa se bomo zagotovo nekaj novega naučili in tako praktično ne moreš izgubiti,« je optimističen vezist Xaver Schlager. Avstrijec je bil tisti, ki je v prvem krogu na sredini skupaj s Kevinom Kamplom odlično organiziral igro rdečih bikov in tudi dosegel drugi zadetek za Nemce proti švicarski ekipi Young Boys. Tekmo je zaznamoval tudi Benjamin Šeško, ki je zadel za končnih 3:1 za Leipzig in postal deveti Slovenec z zadetkom v ligi prvakov. »Za takšno tekmo ne potrebuješ nobene dodatne motivacije. To so tekme, za katere živimo. Ko stopiš v tunel pred tekmo in slišiš himno lige prvakov, veš, da želiš svetu pokazati, kako dober si. Pokriti želiš vsak meter igrišča in nič ni težko na ta dan,« je optimist Schlager.

»Letos je nova sezona in čaka nas nova tekma. Seveda se spomnim našega zadnjega obračuna. Ne toliko zadetkov, ampak tega, da pri strelih nisem veliko razmišljal. Bil sem utrujen od proslavljanja,« je bil nekoliko aroganten Erling Braut Haaland. Na drugi tekmi skupine G se bodo med seboj pomerili Crvena zvezda in Young Boys. Gre za neposredni boj za tretje mesto v skupini, ki na koncu pomeni nadaljevanje evropske sezone.

V skupini F vsaka tekma šteje dvojno

V vsakem krogu lige prvakov so še posebno zanimive tekme v skupini F oziroma v skupini smrti. Newcastle, Borussia Dortmund, Milan in PSG so sami evropski velikani, ki so bili izžrebani v isto skupino. Vsaka zapravljena točka lahko pomeni konec evropske sezone po koncu skupinskega dela lige prvakov. V prvem krogu je celo kožo odnesel le PSG, ki je z 2:0 odpravil Borussio. Milan in Newcastle sta se razšla brez zmagovalca. V drugem krogu Milan gostuje v Dortmundu. Kako zahtevno gostovanje jih čaka pred eno najglasnejših publik v evropskem nogometu, kažejo prizori z zadnjega treninga, kjer so varovanci Stefana Piolija trenirali ob zvočnih učinkih nemških navijačev. »Na takih tekmah odločajo podrobnosti, zato je treba biti pozoren na vse,« je taktično pripravo na tekmo komentiral Stefano Pioli. Na drugi tekmi bo Newcastle gostil PSG. Danes bo na delu tudi tretji slovenski predstavnik v letošnji ligi prvakov Jan Oblak. Slovenski prvi vratar bo na domačem igrišču gostil nizozemski Feyenoord.