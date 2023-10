Začel se je Festival slovenskega filma v Portorožu

V Avditoriju Portorož so nocoj slovesno odprli že 26. edicijo Festivala slovenskega filma (FSF) Portorož. Direktorju fotografije Radu Likonu (na fotografiji) je bila podeljena nagrada Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, večer pa se je sklenil s premiero avtobiografskega filma Šterkijada, ki ga je o svoji družini in očetu Juretu Šterku, ki je pred štirinajstimi leti med jadranjem okoli sveta skrivnostno izginil v Indijskem oceanu, posnel režiser Igor Šterk.