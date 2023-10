Na več kot sto ljudi se je med krstom zrušila streha cerkve Santa Cruz v mestu Ciudad Madero na severu Mehike. Mrtvih je najmanj devet ljudi, več deset jih je ranjenih, 49 so jih odpeljali v bolnišnico, kakšnih 30 pa jih je še vedno ujetih pod ruševinami. Tudi otroci.

Iščejo jih tako reševalne ekipe kot sorodniki in prijatelji. Dlje časa kot so pod ruševinami, manj možnosti za preživetje imajo, kar se zavedajo vsi. Po poročanju lokalnih medijev so domačini na kraj nesreče prinesli tudi svoje lopate in krampe, da bi tako pomagali pri reševanju.Iskali so jih dolgo v noč.

Ko se je stemnilo, so na kraju nesreče prižgali žaromete. Vsaka izgubljena minuta lahko predstavlja razliko med življenjem in smrtjo. Reševalnim ekipam so na pomoč priskočili tudi vojaki s slednimi, reševalnimi psi. Vsake toliko časa vse prisotne prosijo za malo tišine, da bi tako lahko slišali morebitne klice na pomoč ujetih pod ruševinami.

»Preživljamo zelo težke trenutke. Streha cerkve se je zrušila med obhajanjem evharistije,« je sporočil lokalni škof Jose Armando Alvarez.

»Cerkev je bila polna do zadnjega kotička, kaki sto ljudi je bilo v njej. Stali so v vrsti pred oltarjem, bil je ravno čas za obhajilo, ki je nekakšen vrhunec katoliške maše. Takrat se je nad njimi vdrla streha. Padale so opeke, beton, jeklene podporne strukture,« je za BBC pojasnil lokalni novinar Franc Contreras. Ker naj bi se streha zrušila (tudi) na klopi v cerkvi, bi lahko nekateri ostali ujeti v zračnih žepkih, kar bi povečalo njihovo možnost za preživetje.