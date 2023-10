Na Doctorja Evila in Mini-Me smo se spomnili z razlogom, med testiranjem dveh Nissanovih športnih terencev. X-trail in juke namreč že na prvi pogled delujeta kot večji in manjši brat, tokrat pa sta imela podoben tudi pogonski sklop (obadva sta hibrida) in enako stopnjo opreme (tekna). Je lahko manjši boljši od večjega? Pred desetletjem tovrstne povezave s filmi o Austinu Powersu ne bi bilo, saj je bila podoba x-traila med letoma 2000 in 2013 hudimano drugačna. Čeprav bodo nekateri rekli, da je bil grdi raček, pa so mnogi nanj prisegali ravno zavoljo terenske in posledično robate podobe. Toda Japonci so s prenovljeno podobo le ustregli trendu, da so veliko bolj kot kleni priljubljeni našminkani športni terenci, ki iz dneva v dan osvajajo več kupcev.

Številki 2 in 4 najbolj krojita odločitev, koga naša testna prijatelja nagovarjata. Ali prevedeno: če se bosta v avtu pretežno vozila največ dva, zna biti juke prava izbira, če se bodo vozili štirje, pa je x-trail tisti, ki bo znal zadostiti vašim zahtevam. Najbolj se namreč razlikujeta po dolžinski meri (4:21:4,68 metra) in prostornini prtljažnika (354:575 litrov). Če boste upoštevali omenjeni številki, boste ne glede na izbiro dobro postreženi. Ju pa ločijo malenkosti, kot so na primer električno pomična prtljažna vrata, ki jih mali nissan ne premore, večji pač. Je pa zanimivo, da je na zadnji klopi pri obeh dovolj prostora za kolena in glavo, s to razliko, da lahko pri juku zadaj sedi košarkarski organizator igre, pri x-trailu pa tudi center. Dodana vrednost večjega je tudi vzdolžno pomična zadnja klop, ki lahko občutek prostornosti še nadgradi. Kot nadgradi splošen vtis vseh potnikov oprema tekna, ki spominja na zlato ribico, saj izpolni večino želja. Pametni ključ? Oba ga premoreta. Aktivni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo? Prav tako. Ogrevana sedeža? Seveda ju ponujata. Parkirno kamero? Brez dvoma, le pri večjem tekmecu ni zgolj ena, temveč jih je več s tako rekoč vseh kotov. Toda x-trail razvaja še nekoliko bolj. Ogrevan je tudi volanski obroč, na vetrobranskem steklu je projekcija najpomembnejših podatkov o vožnji, sedeži pa so za nameček oblečeni v usnje in električno pomični.

V teoriji je pogonski sklop obeh enak, saj gre za hibrida, toda inženirji so se odločili, da bo zgolj juke klasični hibrid, ki nima električnega dosega, mu pa električni motor pomaga, da s pogostim vklapljanjem znižuje porabo sicer 1,6-litrskega štirivaljnika. X-trail pa ima 1,5-litrski trivaljni bencinski motor zgolj zato, da pridobiva elektriko in polni baterijo, kolesa pa ves čas poganja električni motor oziroma v primeru testnega, ki ima štirikolesni pogon, dva elektromotorja. Sistemska moč juka je tako 143 konjev (105 kW), x-trailovih dveh elektromotorjev pa 213 konjev (157 kW). Seveda vse te številke konjev pomenijo, da so precej bolj pripravljeni, da stečejo v dir, v večjem nissanu, temu primerne so tudi zmogljivosti (10,1:7 sekund do stotice, 166:180 km/h najvišje hitrosti). A ne veselite se prehitro. Čeprav razvojniki poudarjajo, da je x-trailova vrlina varčnost, so testne vožnje potrdile nasprotno. 7,9-litrska poraba in posledično zgolj 700-kilometrski doseg nista ravno takšna, kot ju pričakuje družinski oče. A kupec prave alternative nima, saj so dizlu v x-trailu pri Nissanu pomahali v slovo. Juke je denarnici in tudi okolju bolj prijazen, je pa povprečje 6,1 litra na meji tistega, ko še lahko rečemo, da je varčen. Doseg pa je zavoljo manjše posode za gorivo le 50 kilometrov izdatnejši. Žal. Je pa razvojnike x-traila vseeno potrebno pohvaliti za tako imenovani e-pedal. Ko ga aktiviramo, lahko pospešujemo in zaviramo prek zgolj ene stopalke ali natančneje, ko stopalke za plin ne pritisnemo, avto sam zavira. Deluje varno in udobno, saj razbremeni voznika.

Vas zanima eden ali drug? Odgovor, katerega izbrati, vedno da testna vožnja, brez katere avta nikoli ne kupite. Ta bo pokazala, ali gre zgolj za kratkotrajno, a vročo afero ali pravo ljubezen. Veliko vlogo pa bo zagotovo odigrala tudi cena. Ta je pri juku 30.030 evrov, pri x-trailu pričakovano občutno več, 47.828 evrov. Pomoč pri odgovoru na vprašanje, katerega izbrati, ponujamo v sklepu.

vzporedni test Nissan x-trail e-power e-4orce tekna in nissan juke 1,6 HEV tekna

