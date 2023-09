Deklica brez vžigalic

Da se z neznanci ne pogovarjamo, je ena od prvih lekcij v življenju slehernika. 29-letnica iz BiH jo je v otroštvu bodisi preskočila bodisi je nanjo že pozabila. Le zakaj bi se sicer sredi noči, bilo je okoli pol četrte ure zjutraj, na poti iz Italije v domovino, na katero se je odpravila z avtobusom, na avtocestnem počivališču Fernetiči zapletla v pogovor s tremi moškimi. In ne samo to. Prepričati so jo celo uspeli, da z njimi igra ’igro s škatlicami’. Gre za dobro znano, klasično obliko rokohitrstva, v kateri (brez zavedanja tarče) sodeluje več goljufov. S škatlicami za vžigalice in kroglicami neznanci naivneže vabijo, da preizkusijo svojo srečo, ti pa se ne zavedajo, da ostali prisotni med seboj sodelujejo. Kakorkoli že, mladenka iz BiH do te točke sploh ni prišla, saj ji je eden od trojice, ko je skušala iz denarnice vzeti kovance, pograbil vso gotovino, potem pa so jo ucvrli neznano kam.

Vsed’ se gor na avto …

Dva tedna po smrtonosnem trčenju na ljubljanski obvoznici, v katerem so umrli trije ljudje, ki usode niso izzivali, je po spletu zaokrožila fotografija mladih v in na avtu. Več oseb je sedelo v njem, en fant je ležal na strehi, drugi pa je njegovo početje snemal. Gre le za malce neškodljive zabave med mladimi? Nikakor. Res je, da smo v najstništvu verjetno vsi kdaj storili kakšno neumnost, a je ležanje na avtu med vožnjo in to v najhujši gneči pač nesprejemljivo in nevarno početje. Kaj so naredili s posnetkom, ki ga je ustvaril eden od njih, ni jasno, vsi skupaj pa lahko le upamo, da se bodo hitro spametovali in takšnih traparij ne bodo več počeli.

Rop stoletja

V torek zgodaj zjutraj je prve zaposlene, ki so prišli v službo v skladišče na Tržaški v Mariboru, skoraj kap. Izginil je namreč cel tovornjak, poln alkohola. ’Kam te je šou?’ so se z odprtimi usti spraševali Štajerci in nejeverno zmajevali z glavami. Nastalo je za okoli osem tisoč evrov škode, po naših neuradnih informacijah iz dobro obveščenih virov pa se med domačini šušlja, da so nepridipravi izpeljali štajerski rop stoletja. Še dobro, da je Martinovo že skoraj za vogalom in se bo dalo izginulo pijačo kmalu nadomestiti. Žejni pa so bili zadnje dni tudi vlomilci, ki so na Brodu v bližini Novega mesta nepovabljeni skozi okno vstopili v hišo, iz nje pa odnesli le steklenico žgane pijače. S čim so si postregli, policija ni sporočila.

Čakal jih je za šankom

Polne roke dela z 21-letnim fantom so imeli brežiški policisti. Z mladeničem so se ukvarjali že popoldne, ko je na poklical na 113, številko za nujne klice, in prijavil, da bo nekaj storil. Kaj točno, ni razlagal, a so policisti vedeli, da nič kaj prijetnega. Podali so se na lov za njim, ga iskali, pri tem pa si pomagali tudi z dronom. Sreča ni bila na njihovi strani, bali so se najhujšega. Brežičan se jim je skril, a ne za dolgo. Kakšni dve uri po klicu so ga, živega in zdravega, našli v lokalni gostilni. Verjetno je že pozabil, da je s policijo sploh govoril. Oddahnili so si. A ne za dolgo. Ker je okoli desetih zvečer opit razmetaval koše za smeti po domačem kraju, so ga zaradi kršenja javnega reda in miru pridržali.

Okradli slavljenca

Prav poseben prostor imajo v peklu za tiste, ki kradejo slavljencem. V soboto dopoldan so se krški policisti odzvali na prijavo vloma v avto, na katerega so se nepridipravi najverjetneje spravili že ponoči. Lastnik avta, slavljenec, se je še po temi pripeljal domov in se truden odpravil v posteljo. Praznovanja so običajno naporna, saj veste. Treba je nazdraviti z enim in drugim, tretjim, z vsemi, zaplesati z ovdovelo teto, stricu pomagati na stranišče, biti zvezda zabave! Kakorkoli, moški je zjutraj ugotovil, da so mu na neki točki vlomili avto, mu izpraznili denarnico, ki jo je (nespametno!) pustil v njem, iz prtljažnika pa odnesli več kuvert z denarjem in drugimi darili. Ali se je med njimi znašel tudi kak prometni znak s ciframi 30, 40 ali 50, policisti ne razkrivajo, kakor tudi še ne, kolikšna škoda je nastala. Sporočili so le, da ta ne bo majhna.