24 izjemno močnih zvočnikov, visokih do 6 metrov in širokih 3 metre, bodo postavili na različnih lokacijah južno od ograje iz bodeče žice, ki označuje rob meje demilitariziranega območja.

Nekatere zvočnike bodo ob meji prevažali s tovornjaki.

Slišati jih je mogoče več kot 20 kilometrov stran, dovolj daleč torej, da bodo sporočila dosegla vojake in civiliste v Severni Koreji.

Nekdanja južnokorejska predsednica Park Geun-hye je leta 2016 dejala, da so bili prenosi po zvočnikih najučinkovitejša oblika psihološke vojne in da so Severne Korejce spodbudili, da so tvegali svoja življenja in prebegnili na svobodo na jugu.

Južnokorejska vojska je oddaje poimenovala Glas svobode, glavne teme pa so štiri: superiornost liberalne demokracije, zgodovina gospodarskega uspeha Južne Koreje, pozivanje k ponovni združitvi držav in opisovanje realnosti severnokorejske družbe (po južnokorejsko, seveda).

Svetovne novice, komentarji o severnem političnem sistemu in njegovem voditelju ter vremenska poročila bodo pomešali s K-pop uspešnicami, za katere so nekateri severnokorejski prebežniki rekli, da do tedaj niso vedeli, da obstajajo pesmi brez ideološkega sporočila.