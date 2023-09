Spolne zlorabe: Po dveh mesecih in pol vnovično odpiranje ran

Potem ko se je domnevna desetletna žrtev nekdanjega jeseniškega ravnatelja in smučarskotekaškega funkcionarja zaupala svoji mami in se nato 26. junija izpovedala še policistom, je morala 12. septembra, po dveh mesecih in pol, na podlagi odredbe sodišča svojo mučno izkušnjo opisati še strokovnjakinji v Hiši za otroke. Postavlja se vprašanje, zakaj je trajalo tako dolgo in zakaj do izpovedi drugim pristojnim državnim organom ni prišlo hkrati z izpovedjo policistom.