Žrtve potrebujejo podporo, ne pokroviteljstva

Preiskava gorenjskega ravnatelja, dejavnega tudi na področju smučarskega teka, ki je po dostopnih neuradnih informacijah osumljen vsaj enega kaznivega dejanja s področja spolne nedotakljivosti, v nekaterih okoliščinah močno spominja na preiskavo trenerja ljubljanskega konjeniškega kluba. Odklonsko ravnanje obeh domnevnih storilcev se je vleklo leta in zanj so vedeli številni. Tudi po javnem razkritju domnevnih spolnih napadov direktorja umetniškega društva Fotopub se je oglasila množica, ki je dogajanje na njegovih zabavah označila za javno skrivnost. V primeru gorenjskega ravnatelja in smučarskega trenerja naj bi se v dveh primerih sicer žrtev oziroma njeni svojci v preteklosti obrnili na šolo oziroma na smučarsko zvezo (ne pa tudi na policijo), toda zgodilo se ni nič.