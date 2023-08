Spolno nasilje: ne vidimo, ne slišimo

Po vsakem novoodkritem primeru spolnega nasilja, storjenem v zavetju institucije, šole, cerkve, kluba, se praviloma izkaže, da so za zlorabe številni vedeli, a so molčali, »se brigali zase«, dvomili o verodostojnosti žrtve ali se ustavili pred prvo večjo oviro, denimo prijavo policiji. Ko afera izbruhne v medijih, javnost nemudoma linča osumljene, pa četudi pri tem razkrijejo žrtev, pristojni stoprvič obsodijo nasilje in napovedo ukrepe. In to je bolj ali manj vse. Napovedani ukrepi, s kakšno redko izjemo, sprhnijo v predalih birokratov. Ironično: izjema je v Sloveniji le RKC, ki jo je v učinkovitejše ukrepanje ob sumih spolnih zlorab prisilil Rim, Rim pa organizacije žrtev.