Žrtev vedno na prvem mestu

Pičlih nekaj ur po objavi članka Konjeniški klub je bil lovišče, jaz pa njegov plen oktobra lani v Dnevnikovem Objektivu so na vrata doma ene od avtoric obsežne teme o domnevnih spolnih zlorabah učenk trenerja jahanja ljubljanskega kluba potrkali kriminalisti. In to v soboto zvečer, ko je bila že tema. Po naših informacijah je prišlo navodilo za takojšnjo preiskavo s samega vrha policije. Z novinarko, ki je ni bilo doma, so kriminalisti pogovor opravili naslednji dan, z njeno kolegico še dan pozneje. Skušali so pridobiti čim več informacij o osumljenem, ki bi jim lahko pomagale pri preiskavi. Zakaj je to pomembno? Ker kaže, da se, če je le interes za to, policija bliskovito odzove na tovrstna razkritja in zažene preiskavo. Še posebno v primerih, ko so žrtve otroci, je hitrost – z roko v roki z natančnostjo in strogim sledenjem pravilom postopka – ključna.