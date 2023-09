Presenetljivo. Besedica, ki najbolje opiše uvodni tekmi 10. kroga prve slovenske nogometne lige. Najprej je Rogaška na domačem stadionu presenetljivo premagala Bravo (2:0), ki je na zadnjih štirih tekmah trikrat zmagal in enkrat remiziral, nato pa so še za večje presenečenje poskrbeli zadnjeuvrščeni nogometaši Aluminija, ki so na gostovanju premagali Celje (3:1). To je bil letošnji prvi ligaški poraz varovancev Alberta Riere, ki pa še vedno ostajajo vodilno moštvo lige.

Slatinčani so tekmo začeli z najslabšim napadom v ligi, ki je na osmih tekmah dosegel le pet golov, a so proti Ljubljančanom, ki so nazadnje vzeli skalp Olimpiji, pokazali boljšo realizacijo in prišli do druge zmage v sezoni. Zasluženo. Zato pa so Celjani presenetili negativno. V prvem polčasu so sicer imeli vajeti igre v svojih nogah in po golu Maria Kvesića z enajstmetrovke vodili z 1:0, v nadaljevanju pa so imeli premoč v posesti žoge, a bili premalo podjetni. Čeprav je Riera močno spremenil začetno postavo, pa v zmago varovancev Roberta Pevnika ni nihče verjel. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je bilo veselje Kidričanov temu primerno.

Danes bosta na sporedu dve tekmi. K Olimpiji v Stožice prihaja Koper, ki je v dobri formi, saj je na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu šokiral Maribor. Tri točke aktualnih prvakov bodo še kako potrebne, če želijo obdržati korak v boju za naslov prvaka. Še pomembnejša tekma pa čaka Maribor. Od njenega izida je odvisna tako usoda športnega direktorja Marka Šulerja kot tudi usoda trenerja Damirja Krznarja, ki pravi, da je samozavest v moštvu na psu. Navijači so jezni, saj Maribor za vodilnimi Celjani zaostaja že devet točk. Čeprav atmosfera v slačilnici po treh zaporednih porazih ni najboljša, pa vratar Ažbe Jug upa, da bo prav današnja tekma prinesla preobrat: »Znašli smo se v situaciji, ki ni prijetna. Toda tudi lani smo imeli podobne težave, pa smo se iz njih izvlekli. Zdaj je čas, da imamo glave dvignjene, da delamo maksimalno in izkoristimo vsak dan za trening. Ključno je, da ostanemo povezani kot ekipa, da se dobro razumemo. Potrebujemo spodbudno ozračje. Že danes imamo priložnost, da prekinemo rezultatsko krizo in z boljšo igro izzovemo tudi srečo.«

Izidi 10. kroga: Rogaška – Bravo 2:0 (1:0, Gradišar 12, Vinogradac 73), Celje – Aluminij 1:3 (1:0, Kvesić 27/11-m; Jagić 67, Baskera 72, Jovanović (88/11-m), Domžale – Mura 0:2 (0:1, Shabanhaxhaj 44, Maruško 70), danes ob 17. 30:​ Maribor – Radomlje, ob 20.15: Olimpija – Koper, vrstni red: Celje 20, Koper 16, Olimpija 15, Bravo 14, Mura 13, Maribor 11, Domžale 8, Rogaška 8, Radomlje in Aluminij po 7.