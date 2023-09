Za marsikoga je jesen pravi čas za kratek oddih ali odkrivanje novih kotičkov. Kranjska Gora ponuja mir in vsako jutro nov barvni spekter v gozdovih in na travnikih. Zato lahko v času jesenskih počitnic izkoristite tople dni za nabiranje kostanja in drugih jesenskih plodov. Ob Best Western hotelu Kranjska Gora stoji drevored mogočnih kostanjev, kjer si lahko naberete kostanj za jesensko okrasje, ki bo ozaljšalo vašo mizo ali vhodna vrata. Priljubljena aktivnost v jesenskih gozdovih je zagotovo nabiranje gob; jurčkov, lisičk, marel in drugih užitnih gozdnih zakladov. Mest za nabiranje vam kot pravi gobarji domačini zagotovo ne bodo izdali. Vam bodo pa dali nekaj nasvetov za izlete v Karavankah. Prijeten družinski sprehod zagotovo predstavlja obisk ene od dveh pred časom odprtih pohodnih poti, z izhodiščem pri Kekljevem mostu v Gozdu - Martuljku. Gre za Rutarško pot za Savo in pot čez Kamen, ki jo je zasnovalo društvo Eko Rutaršce.

Rutarška pot za Savo

Poti ob Savi Dolinki od Kekljevega do Srenškega mostu pravijo tudi pot, ki pomirja. Dolga je 1,5 kilometra in jo lahko prehodimo v 20 minutah. »Eko Rutaršce smo želele del obstoječe kolovozne poti ob Savi Dolinki med Gozdom - Martuljkom in Kranjsko Goro narediti zanimivo, namenjeno druženju, razvedrilu, rekreaciji in opazovanju,« so povedale članice prostovoljnega društva, na pobudo katerih je nato občina Kranjska Gora ob obstoječem kolovozu, ki poteka na desni strani Save, s postavitvijo urbane opreme uredila pot za rekreacijo, druženje in opazovanje. Ob poti so določene postaje, na njih so predstavljene gibalne vaje in so namenjene najširši skupini uporabnikov, zlasti pa starejšim. Pod zasnovo gibalnih vaj se je podpisala Helena Žitnik, učiteljica hatha joge. Trasa poteka od Kekljevega do Srenškega mostu, kjer sta na obeh lokacijah postavljeni informacijski tabli z zemljevidom poti in označenimi lokacijami postaj. Na mestih, kjer so razgledi najlepši, so postavljeni razgledni stebriči, ki usmerjajo pogled na posamezne vrhove Martuljkove skupine z navedbo imena in višine, od skalnega vrha Kukove špice do razglednega Kurjega vrha. Ob poti je postavljena tudi knjigobežnica, zunanja knjižna polica, prostor za knjige in brošure, namenjene za branje, izposojo in kroženje.

Pot čez Kamen

Širše območje Srednjega vrha je bilo leta 1998 vpisano v register kulturne dediščine kot kulturna krajina. Pot čez Kamen je stara pot, ki je povezovala Srednji vrh z dolino. Naredili so jo Srjani, med skalami in kamenjem, od tod tudi ime. Z vsebinami, ki so nastale v okviru študijskega krožka pri Ljudski univerzi Jesenice, so na tablah ob poti želeli izpostaviti zgodbe preteklosti in vse, kar še vemo o življenju v teh krajih, predvsem pa so želeli ohraniti in zapisati pestro zgodovino, da se ne pozabi.

Pot čez Kamen je bila vrisana že na najstarejši vojaški karti za Kranjsko iz leta 1776. Po njej so domačini vozili predvsem les in »hodili k nogam«, k maši, v šolo v Kranjsko Goro in po drugih opravkih. Leta 1966 je bila zgrajena nova cesta, vendar se pot čez Kamen ni nikoli popolnoma opustila. Še vedno ostaja prijetna za hojo, saj jo zaznamuje slikovita pohodniška pot, ob kateri boste odkrivali naravne in kulturne znamenitosti, ki so predstavljene na tablah z ledinskimi imeni: Na Frtalje, Na Kamno, Pr lese, Pr Kacjano, Pad Gvava, U Bizno. Vabljeni, da preverite sami.